Es wird immer enger und enger

Es gibt Dinge, die dann einfach so gelingen. Wenn die Gedanken frei sind. Dann packt Mark Arcobello diesen Kunstschuss aus, den fast nur er kann in der Liga, und dann trifft er von fast der verlängerten Torlinie aus zwischen Latte und Schulter des Goalies. Jeder Goalie weiss das, er tat es in den Meisterjahren dennoch immer wieder. Jetzt, wenn es nicht läuft, dann packt Arcobello diesen Kunstschuss aus und trifft die Latten-Unterkante. Wie gestern in Minute 57.