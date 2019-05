«Es tut einfach nur weh»

Weitere Stimmen der Schweizer:



Andres Ambühl: «Es ist schon sehr bitter, es hat so wenig Zeit gefehlt, um auf der lachenden Seite zu sein. Und jetzt bist du auf der anderen Seite. Auf der Bank war uns nach dem 2:2 der Kanadier zunächst nicht klar, was passiert. Wir haben uns einfach gesagt, dass wir, egal was passiert, dran bleiben. Wir kamen dann auch gut in die Verlängerung hinein und waren bereit. Jetzt sind wir im Viertelfinal ausgeschieden. Das ist nicht das, was wir wollten. Eine richtige Bilanz wird man wohl erst nach ein oder zwei Tagen ziehen können. Defensiv arbeiteten wir gegen Kanada mit allen vier Linien gut, das Powerplay funktionierte auch. Unser Spiel war sicher nicht schlecht, aber vielleicht hätten wir ein Tor mehr schiessen sollen.»



Roman Josi: «Ich bin stolz auf die Mannschaft, wir sind immer unseren Weg gegangen. Ganz zum Schluss hat es halt nicht gereicht. Wir haben natürlich gehofft, dass die Zeit schon abgelaufen war, aber dies war nicht der Fall.»



Leonardo Genoni: «Es ist natürlich ein bitterer Zeitpunkt, um noch das Ausgleichstor zu bekommen. Schade, konnten wir es nicht durchsetzen. Wir hatten ein sehr gutes Spiel gezeigt und konnten genau das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wir konnten uns im Schlussdrittel sehr lange sehr gut wehren. Es wäre fast aufgegangen. Trotzdem sind wir in der Verlängerung nochmals aufgestanden. Beim 2:2 blockt Simon Moser den ersten Schuss sehr gut, der zweite kommt durch und rutscht mir irgendwie unter dem Arm durch. An dieser WM gab es Lichtblicke und Schatten. Wir müssen jetzt auch nicht alles dem Pech zuschreiben, es ist nicht so, dass wir immer die beste Leistung gezeigt haben.»