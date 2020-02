Kein Feldspieler der Liga hat so viel Einfluss wie er

Noch keine WM gespielt

Der Verteidiger wuchs in Karlstad auf, wo mit dem Färjestads BK ein Traditionsverein beheimatet ist. Wer einen Skandal wittert, weil Tömmernes noch im Juniorenalter zum Rivalen Frölunda nach Göteborg wechselte, liegt falsch. «Färjestad hatte damals keine Mannschaft bei den U-20-Junioren», nennt der Spieler einen praktischen Grund. 2011/12 hiess einer seiner Partner in Göteborg Patrick von Gunten. Vom Klotener Verteidiger bekam er mit, dass ein guter Läufer sein muss, wer in die Schweiz will.

In dieser Saison hat sich mit dem Trainerwechsel von Chris McSorley zu Patrick Emond für Tömmernes in Genf einiges geändert. «Ich habe im Spiel nach vorne viel mehr Freiheiten.» Das kommt ihm entgegen. Deutlich mehr als die französische Sprache. Dennoch fühlt er sich mit seiner Frau und seiner Tochter wohl. «Ich könnte mir sehr gut vorstellen, meinen Vertrag nochmals zu verlängern.» Der gilt vorläufig bis 2021.

Neben einem möglichst langen Playoff mit Genf hat Tömmernes noch ein anderes grosses Ziel. «Ich will endlich an einer WM spielen.» Am liebsten die im Mai 2020 in der Schweiz. Vor Weihnachten war er mit Schweden am Turnier in Moskau, ab Donnerstag ist er bei den Sweden Hockey Games in Stockholm dabei. Und Schweden würde seine Gruppenspiele erst noch in Lausanne austragen. Ob er dabei ist, erfährt der Verteidiger erst spät.

Deutschland auf jeden Fall hätte früher nie auf einen fitten Beckenbauer verzichtet.

