Eishockey-WM und Coronavirus – ein Wettlauf gegen die Zeit

Patrick Fischer bekam die letzten zehn Tage lange nicht so viel mit von der Aufregung um das Coronavirus. Der Nationalcoach weilte in Übersee, wo er die Schweizer NHL-Cracks besuchte. Am Sonntag fliegt er nach Hause. Derweil das Eishockey in der Schweiz stillsteht, spielt die NHL munter weiter, vor weitgehend vollen Rängen.