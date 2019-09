Eishockey-Coach rastet aus und beleidigt Schiedsrichter

Der 63-Jährige, einst an der Seite von Eishockey-Ikone Wayne Gretzky zweimal Stanley-Cup-Champion und der erfolgreichste Trainer der Deutschen Eishockey Liga (DEL), wurde der Bank verwiesen. Sein Team rettete sich trotz einer 3:5-Unterzahl in den letzten 21 Sekunden in das Penaltyschiessen, wo es dann den 3:2-Sieg feierte. Nach vier Spielen liegen die Münchner mit neun Punkten an der Spitze in der Gruppe G, während Ambri mit vier Punkten den dritten Tabellenrang belegt und nur noch geringe Chancen auf ein Weiterkommen hat.

Die Highlights der Partie Ambri-Piotta vs. Red Bull München: