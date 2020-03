Einsicht beim SCB: «Wir haben es nicht anders verdient»

Eishockeyspiele ohne ­Zuschauer oder Playoff ohne SCB: Was ist schlimmer?

Im Gesamtkontext: Eishockeyspiele ohne Zuschauer. Aber persönlich ist Playoff ohne SCB viel schlimmer.

Am Montag tagt die Liga­versammlung. Welches ­Ergebnis erwarten Sie?

Der Entscheid liegt nicht in un­serer Hoheit. Aber wenn bei schweizweit acht Coronavirus-Fällen bereits verfügt wird, ohne Zuschauer zu spielen – was wird am 15. März sein, wenn es vielleicht zweihundert Fälle sind?