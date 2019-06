Die St. Louis Blues machen einen Tipper reich

Der amerikanische Geschäftsmann glaubte immer an die Blues. Als Fan des Vereins sowieso. Auf einer Reise Anfang Jahr setzte er deshalb in einem Casino 400 Dollar auf einen Wette, dass St. Louis den Titel doch noch gewinnen würde. Sein Bauchgefühl gab ihm recht. Das Team qualifizierte sich noch für die Playoffs und schaffte es bis in den Final gegen die Boston Bruins.

This is what a $400 ticket to win $100,000 looks like.Congrats to Mr. Scott Berry on his bold decision. pic.twitter.com/peCeYpKmjv — Ben Fawkes (@BFawkesESPN) June 13, 2019

Ein nervenaufreibendes Spiel

Vor der entscheidenden siebten Partie hielt es Berry kaum mehr aus. «Die Vorbereitung auf das Spiel war das Schlimmste», sagte Berry amerikanischen Medien. «Ich versuchte, mich zu beschäftigen, aber schaffte es nicht. Es ging noch etwa vier Stunden und ich wollte etwas schlafen. Auch das klappte nicht.»

Zu viel Schlaf dürfte Berry nach dem Titelgewinn auch nicht gekommen zu sein. Schliesslich brachte ihm seine Wette einen Gewinn von 100'000 Dollar ein. Er bedankte sich danach beim Team, den Fans, der Stadt St. Louis und beim Casino dafür, dass er das Geld bald ausbezahlt bekomme.