Der offizielle Song zur Eishockey-WM ist da

Bastian Baker wird in der Medienmitteilung wie folgt zitiert: «Als mich die Anfrage des WM-OKs erreichte, war ich als ehemaliger Eishockeyspieler und grosser Sportfan natürlich begeistert! «Here We Go» handelt von diesem einen Moment, in dem es kein Zurück mehr gibt. Gerade im Sport hat man manchmal sein Leben lang auf diesen einen besonderen Moment hingearbeitet und wenn man kurz davorsteht, gibt es nur eins: alles geben. Das ist die Energie, die Dynamik und die Emotion, die ich versucht habe in diesen Song zu packen. Lebe im Jetzt und setze alles daran, nie etwas zu bereuen. Eishockey-Weltmeisterschaft 2020, HERE WE GO!»

«Es ist grossartig, dass wir mit Bastian Baker einen eishockeybegeisterten jungen Künstler für die Performance unseres WM-Songs gewinnen konnten. Dass Bastian Baker aus dem WM-Spielort Lausanne stammt und über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, macht ihn zum idealen Interpreten für unseren WM-Song», wird Gian Gilli, Direktor der Eishockey-WM, in der Mitteilung zitiert.