Der HCD torpediert sich selbst

Als hätte es das noch gebraucht, beklagte danach der Coach die fehlende Unterstützung von den Rängen. Es war der Tiefpunkt einer 24-stündigen Selbstzerstörung, die vor allem etwas zeigte: eine an Naivität grenzende Fehleinschätzung der Davoser Sportabteilung.

Ohne den Spengler-Cup wäre der HCD auf höchstem Niveau schlicht nicht überlebensfähig.

Chefcoach Christian Wohlwend und Sportchef Raeto Raffainer sind neu in ihren Positionen. Beide kamen im Sommer, beide kamen aus einem Nationalmannschaftsprogramm, für dessen Erfolg sie massgeblich verantwortlich waren: Raffainer als Direktor an der Spitze, Wohlwend als Trainer der U-20. Beide haben bewiesen, dass sie Erfolg nicht nur mit allen Mitteln anstreben, sondern auch erreichen können. Zuletzt in der Meisterschaft, wo der HCD mit klarer Handschrift überzeugt. Sie arbeiten seit Jahren zusammen, denken ähnlich, sind gute Freunde.

Das ist der Cocktail, der dem HCD gestern um die Ohren flog.

Denn Wohlwend und Raffainer machten den Fehler, auch am Heimturnier auf ihr Erfolgs­rezept zu vertrauen. Und zwar radikal: Weil die direkte Halb­finalqualifikation vor dem Samstagsmatch gegen das Team Canada höchst unwahrscheinlich war, fällten sie eine sportlich motivierte Entscheidung. Und schonten ein halbes Dutzend Ausländer in der Hoffnung, im entscheidenden Turku-Match dann umso stärker zu sein. Das Publikum, das beim vermeintlichen Schlagerspiel HCD gegen Team Canada bis zu 180 Franken pro Sitz bezahlt hatte, fand in dieser Rechnung keinen Platz.

Grandioses Scheitern

Die Clubführung wurde über diese Pläne im Vorfeld informiert. Auch wenn sie ihr kaum gefallen haben dürften: Stoppen wollte oder konnte sie das Duo, das bisher so gute Arbeit leistete, nicht. Dabei müssten im Club eigentlich alle wissen, dass beim Spengler-Cup nicht der Sport im Zentrum steht. Sondern die Unterhaltung, die einmalige Stimmung, die Show. Und ganz am Ende: das Geld. Ohne den Spengler-Cup wäre der HCD auf höchstem Niveau schlicht nicht überlebensfähig.

Womöglich liess sich die ­Führung auch anstecken vom sportlichen Ehrgeiz der ­Neuen: Ihr Kalkül hätte ja auch aufgehen können.

Doch es scheiterte grandios. Gegen die Kanadier, als der HCD frühzeitig die weisse Fahne hisste, mit nur drei Sturmlinien antrat, 1:5 unterging und damit viele unzufriedene Zuschauer ­hinterliess. Und am Sonntag, als die Finnen – auch sie mit zwei Spielen an zwei Tagen in den Beinen – das Heimteam aus dem Turnier warfen.