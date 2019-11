Der absolute Playoff-Genuss: Jeder Tag ist Hockey-Tag

Für den Frühling 1986 wurde es eingeführt, nach der Erhöhung auf «best of 7» wurde nicht mehr am Modus gerüttelt. Was auch richtig ist. Doch wäre es jetzt nicht langsam Zeit für den nächsten Schritt?

Macht es wie die Schweden. In der SHL erhalten die Clubs noch deutlich mehr Geld vom Fernsehen, dafür ist während des Playoff garantiert jeder Tag ein Eishockey-Tag. Und das geht ganz einfach so: Die vier Viertelfinal-Paarungen werden in zwei Tranchen aufgeteilt. Der Qualifikationssieger und der -Zweite (nennen wir sie A und B) beginnen ihre Serie am 20. März, der Dritte und Vierte (C und D) einen Tag später. Am 22. März spielen wieder A/B, am 23. C/D, am 24. erneut A/B usw. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag – jeder Tag bietet Eishockey. Gehen alle Serien über sieben Spiele, werden 14 Tage benötigt.

Das Gleiche passiert im Halbfinal. Die Paarung mit dem Bestplatzierten (nennen wir sie 1) beginnt am Samstag (4. April), die mit dem Zweitbesten (2) spielt erstmals am Sonntag (5.). 1 steht am Montag wieder auf dem Plan, 2 am Dienstag. Auch da: Jeder Tag ein Eishockey-Tag. Die einzelne Partie erhält so auch in der Öffentlichkeit mehr Gewicht. Und niemand soll damit kommen, dass mit nur einem Tag Pause die Belastung für die Spieler unmenschlich sei. In Schweden sind die Distanzen viel grösser als in der Schweiz, die Clubs haben das offenbar letzte Saison ohne Schaden überstanden.

Erst in der Finalserie wird – was einer gewissen Logik entspricht – dann doch nicht jeder Tag zu einem Spieltag. Da bleibt das Schema ähnlich wie in der Schweiz. Oder überall.

Nicht alles, was aus Schweden kommt, ist gut. Aber dieser Playoff-Spielplan ist mehr als eine Überlegung wert.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: