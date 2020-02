Den Berner Sportclubs drohen massive Umsatzverluste

«Aufgrund des hohen Termindrucks und um die Meisterschaft in einem regulären Rahmen weiterführen zu können, werden Spiele ohne Zuschauer ins Auge gefasst werden müssen. Gleichzeitig müssen bei der Diskussion der möglichen Szenarien aber auch die wirtschaftlichen Interessen der Klubs berücksichtigt werden», steht in der Medienmitteilung. Am Montag findet eine ausserordentliche Ligaversammlung statt.

YB-Geschäftsführer Greuel glaubt, dass auch im Fussball Geisterspiele kaum vermieden werden können.

YB-Geschäftsführer Wanja Greuel glaubt, dass Geisterspiele kaum vermieden werden können. Thun empfängt am 7. März YB zum Berner Derby, die Young Boys tragen ihr nächstes Heimspiel am 15. März gegen Xamax aus, just am letzten Tag der Verbotsfrist.

Eishockey: Die Spiele der letzte Doppelrunde im Rahmen der Qualifikation finden wie geplant statt, einfach ohne Zuschauer. Am Montagmorgen wird eine ausserordentliche Ligaversammlung durchgeführt, an der über das weitere Vorgehen entschieden wird.

Daniel Villard, Manager EHC Biel: «Es ist wichtig, dass wir die Qualifikation abschliessen können. Gerade wegen der Teams am Strich, bei denen die Anspannung gross ist. Persönlich habe ich das Gefühl, dass danach die Playoff-Spiele und jene der Platzierungsrunde bis zum 15. März verschoben werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Spiele ohne Zuschauer durchgeführt werden. Allerdings ist der Handlungsspielraum wegen der WM begrenzt.»

Ich habe das Gefühl, das die Playoff-Spiele bis zum 15. März verschoben werden.Daniel Villard, Manager EHC Biel

Peter Müller, Geschäftsführer SCL Tigers: «Keiner will Spiele ohne Zuschauer. Aber es ist sinnvoll, die Qualifikation am Wochenende abzuschliessen. Dann haben wir zumindest eine vernünftige Ausgangslage für die entscheidende Meisterschaftsphase.»

Was passiert mit den ungültigen Tickets und Saisonkarten?

Fussball: Dauerkarten und bereits ausgestellte Einzeltickets für das verschobene Heimspiel von YB gegen den FC Zürich vom Samstag behalten ihre Gültigkeit, sofern dieses nicht als Geisterspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt werden muss. Thun wäre derweil am Sonntag in Neuenburg angetreten. Falls Begegnungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen, werden weitere Informationen zu gegebener Zeit bekanntgegeben, teilen sowohl YB wie Thun mit.

Ausgestellte Tickets für das verschobene Heimspiel von YB gegen den FCZ behalten ihre Gültigkeit.

Eishockey: Rolf Bachmann, Leiter Unternehmensbereich Sport beim SC Bern: «Über das Vorgehen diskutieren wir derzeit intern und werden Anfang nächster Woche informieren. Unter Umständen einigen sich die Clubs an der Ligaversammlung vom Montag auf ein gemeinsames Vorgehen.»

Daniel Villard, Manager EHC Biel: «Grundsätzlich gibt es bei Einzeltickets die Möglichkeit eines Umtauschs. Wie wir es bei den Abonnenten handhaben werden, ist noch unklar. Wir werden es an der ausserordentlichen Ligaversammlung am Montag mit den anderen Clubs diskutieren. Weil eine einheitliche Lösung am meisten Sinn ergeben würde.»

Niemand soll ein gekauftes Ticket fortschmeissen. Wir sind bestrebt, faire Lösungen zu finden.Peter Müller, Geschäftsführer SCL Tigers

Peter Müller, Geschäftsführer SCL Tigers: «Es ist noch zu früh, dazu etwas Konkretes zu sagen. Wir warten nun einmal die ausserordentliche Ligaversammlung vom Montag ab; grundsätzlich ist die Idee, dass alle Clubs gleich vorgehen. Sicher soll niemand ein gekauftes Ticket fortschmeissen. Wir sind bestrebt, faire Lösungen zu finden.»

Was sind die finanziellen Auswirkungen der Geisterspiele für die Clubs?

Fussball: YB teilt mit, dass man gegen gewisse Einnahmeeinbussen versichert sei, genaue Angaben kann der Club aber noch keine machen. Das sei Gegenstand von Abklärungen. Geschäftsführer Greuel rechnet aber damit, dass dem Club bei einem Geisterspiel im allerschlimmsten Fall Einnahmen im hohen sechsstelligen Bereich entgehen würden.

Beim FC Thun beliefen sich 2019 die Einnahmen aus Eintrittsgeldern auf etwas über 2 Millionen Franken. Das bedeutet, dass der Club pro Heimspiel im Schnitt gut 100000 Franken einnahm. Das Derby gegen YB, das in einer Woche angesetzt ist, ist aber jeweils die deutlich lukrativste Affiche für die Oberländer. Insofern könnte sie ein allfälliges Geisterspiel hart treffen.

Eishockey: Rolf Bachmann, Leiter Unternehmensbereich Sport beim SC Bern: «Für den Match gegen Gottéron wurden Einzeltickets im Wert von ungefähr 100’000 Franken verkauft. Dazu kommen die Ausfälle in der Gastronomie. Insgesamt beträgt die Umsatzeinbusse für dieses eine Spiel zwischen 350’000 und 500’000 Franken. Der SCB hat eine Ausfallversicherung bei höherer Gewalt abgeschlossen. Inwieweit und wie lange sie haftet, müssen wir abklären.»

Die Umsatzeinbusse für den Match gegen Gottéron beträgt zwischen 350 000 und 500 000 Franken.Rolf Bachmann, Leiter Unternehmensbereich Sport beim SC Bern

Daniel Villard, Manager EHC Biel: «Für ein Heimspiel beträgt allein der Umsatz in der Gastronomie über 100’000 Franken. Dazu kommen die Einnahmen durch Ticketing und Merchandising. Wie gross die finanziellen Einbussen genau sind, werden wir nächste Woche eruieren. Sicher ist: Es ist ein sehr substanzieller Betrag.»

Peter Müller, Geschäftsführer SCL Tigers: «Das Heimspiel gegen Biel wäre ausverkauft gewesen. Dass es nun ohne Fans stattfinden wird, tut selbstverständlich auch in wirtschaftlicher Hinsicht sehr weh. Wie viel Geld wir dadurch verlieren werden, ist nicht genau abzuschätzen. Es wird aber sicher ein guter sechsstelliger Betrag sein. Sollten mehrere Spiele ohne Zuschauer ausgetragen werden, kommen dann noch andere Fragen hinzu. Etwa, wie die Sponsoren reagieren würden. Zu versichern sind solche Szenarien nicht, das würde das Budget nicht zulassen.»

Gibt es zusätzliche TV-Übertragungen oder Streams für die ausgeschlossenen Fans?

Fussball: Solche Szenarien werden laut Philippe Guggisberg, Kommunikationsverantwortlicher der Swiss Football League, Anfang nächster Woche diskutiert.

Eishockey: Die Ligaverantwortlichen verhandeln derzeit mit Fernsehpartner MySports, ob es zusätzliche Free-TV-Angebote geben wird. Die beiden Partien des SCB, jene vom Freitag gegen Gottéron und jene vom Samstag in Lausanne, werden aufgrund der brisanten Tabellensituation auf dem UPC-Gratiskanal «MySports one» übertragen. Zusätzlich ermöglicht der SCB zusammen mit MySports und UPC seinen Fans, die Partie gegen Gottéron kostenlos auf BlickTV zu sehen. Gemäss Pressemitteilung haben sich die involvierten Parteien auf eine teilweise Abtretung der TV-Rechte an diesem Spiel zu stark vergünstigten Konditionen geeinigt. «Das Spiel kann demzufolge auf BlickTV samt MySports-Original-Kommentar und Studiobegleitung von MySports kostenfrei angeschaut werden.»

In Langnau kann die Partie vom Freitag in Zug im Bistro des Stadions verfolgt werden. Am Samstag (Heimspiel gegen Biel) jedoch wird dies nicht möglich sein, sämtliche Lokalitäten sind geschlossen.