«Da drehten wir alle durch»

Harri Pesonen, sahen Sie am Morgen nach dem WM-Final zwei Goldmedaillen auf Ihrem Nachttisch liegen?

Nein, aber die eine bewegte sich (lacht). Es war eine rauschende Nacht, wir feierten eine tolle, intensive Party, typisch finnisch eben. Uns wurde relativ schnell klar, was wir geleistet hatten, was das für Finnlands Sport bedeutet, es ist erst der dritte Titel überhaupt. Die Leute daheim halten uns nun für Stars, entsprechend wurden wir auch behandelt.