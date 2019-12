«Bis ich gegen eine Wand lief»

«Erst wenn du akzeptierst, dass du nicht so talentiert bist wie du glaubst, erst dann lassen diese Ängste nach». Gerade junge Goalies seien anfällig, ihre eigene Position zu überhöhen.

Ich kenne das, ich erlebte ja eine ähnliche Situation. Als ich bei den ZSC Lions als 17-Jähriger die Nummer 1 im U20-Team wurde. Da standen mir alle Türen offen. Als junger Spieler ist es dann schwierig, deine Leistung richtig einzuordnen. Du denkst in jenem Moment nicht daran, dass du nicht bei einem schlechten Team, sondern beim ZSC spielst, was dir sicher auch hilft. Und wenn du in der U20-Nationalmannschaft spielst, hast du es immer nur mit einem Jahrgang zu tun. Kommst du dann in ein Profiteam, musst du dich gegen Goalies aus 15 Jahrgängen durchsetzen. Bis dort bist du dank deines Talents gekommen, das war bei mir auch so. Bis plötzlich dieser Moment kam, bei dem ich gegen eine Wand lief. Erst dann überlegte ich mir, was ich ändern muss. Auch im persönlichen Bereich, da du in jenem Alter glaubst, du seist sowieso der Beste.

Was änderten Sie?

Unterdessen kann ich von mir behaupten, dass ich immer mein Bestes gebe, egal ob im Match, im Training oder wo auch immer. Ich will immer der Beste sein, ich kann nicht verlieren, ich arbeite jeden Tag an mir. Darum habe ich den Weg zurück ins NLA-Hockey gefunden. Ansonsten würde ich heute in einem Büro arbeiten.

«Als Goalie profitierst du in deiner Entwicklung mehr, wenn du für ein schlechteres Team spielst.»

Das würde ich so unterschreiben. Aber ganz so einfach ist das dennoch nicht. In der Qualifikation ist es sicher der härtere Job, für ein Team zu spielen, das nicht so sehr mit sehr guten Spielern bestückt ist. Im Playoff ändert sich das dann aber. Der Druck, den du als Goalie in einem besseren Team spürst, ist ein ganz anderer. Was stimmt: In einem schlechteren Team profitierst du mehr im mentalen Bereich, weil du häufiger «Dreck fressen» musst.

«Löse dich vom Resultat!», schreibt Valley auch, weist aber darauf hin, dass das in der Regel nur routinierteren Goalies gelingt. Pekka Rinne, Goalie-Routinier in Nashville kennt das und sagt: «Als junger Goalie lässt du dich zu sehr von den Resultaten definieren. Du glaubst entweder, auf dem Dach der Welt zu sein oder du fühlst dich furchtbar.» Wie weit sind Sie auf diesem «Weg»?

Ich habe eine grosse Entwicklung hinter mir, gerade nach der letzten Saison. Da hörte ich oft, wie gut ich gespielt habe, obwohl wir meistens verloren. Am Ende definierst du dich über die Mannschaft. Das ist ein schwieriges Thema, auch, was einzelne Spiele angeht. Wenn du in Rückstand liegst und das Resultat in deinen Kopf dringt, sorgt das für eine mentale Blockade, und dann hast du ein Problem. Du machst dir Sorgen über etwas, das du nicht beeinflussen kannst. Das zu lernen, braucht viel Zeit. Darum sind die wirklichen Top-Goalies mindestens 27, wenn nicht 30 Jahre alt.

Es gibt Teamverantwortliche, die nicht gerne sehen, wenn ihre jungen Goalies zum Interview müssen. Brian Elliott, Goalie der Philadelphia Flyers sagt dies: «Als junger Torhüter ist es hart, genau die Fragen zu hören, die du nicht hören willst, mit all den Gedanken konfrontiert zu werden, die du eigentlich verdrängen möchtest.» Hatten Sie je Interview-Verbot?

Nur in der kurzen Zeit, als ich in Davos spielte. Ich finde aber, dass Interviews dazu gehören, du kannst Sportler nicht ein Leben lang abschirmen. Wir sind ja dankbar, dass das dazugehört, weil Medien unserem Sport am Ende ja auch helfen. Was sicher stimmt: Wenn es dir gut läuft, wirst du von den Medien hochgehoben, was dir zunächst zwar sicher gut tut, aber nicht unbedingt nur hilft. Auch damit richtig umzugehen musst du lernen.