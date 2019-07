«Bei Edmonton sind die Chancen am grössten»

Wann fliegen Sie nach Edmonton?

Zwischen Mitte und Ende August. Das Camp beginnt zwar erst am 13. September, aber ich möchte mit etwas Vorlaufzeit anreisen.

Sie besitzen einen Zweiwegvertrag. Haben Sie sich ein konkretes Ziel gesetzt?

Das Ziel ist, es auf Anhieb in die Mannschaft zu schaffen. In welcher Rolle, ist mir egal, ich werde jede akzeptieren. Mein Vorteil ist, dass ich sowohl in einer offensiven wie auch in einer defensiven Rolle spielen kann. Der Coach weiss das und findet es super.

Und was ist, wenn Sie in die AHL geschickt werden?

Dann werden wir Gespräche führen. Sehen sie gute Chancen für mich, werde ich sicher bleiben. Sollten sie aber zum Schluss kommen, dass es für mich nicht reicht, dann werde ich zum SC Bern zurückkehren und nicht die ganze Saison in der AHL spielen. Ich habe nichts zu verlieren, ich kann nur gewinnen.

In Edmonton treffen Sie auf NHL-Superstar Connor McDavid. Ein Vorbild auch für Sie?

Ja, ganz klar, und dass er bei den Oilers ist, war für mich auch ein Faktor. Er ist die Nummer 1 in der NHL und zieht die Mannschaft. Wenn du einen solchen Spieler täglich im Training und in den Spielen erleben kannst, dann kannst du enorm viel lernen und profitieren.