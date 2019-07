Andrighetto wechselt in die KHL

Trotz einer erfolgreichen WM mit der Schweizer Nationalmannschaft in der Slowakei verlängerte Colorado Avalanche den auslaufenden Vertrag mit Sven Andrighetto nicht. Lange wurde über die Zukunft des 26-Jährigen spekuliert. Wie das «RSI» nun vermeldet, hat sich der Zürcher entschlossen, seine Karriere in Russland fortzusetzen. In der NHL bestritt der Stürmer für die Montreal Canadiens und Colorado Avanlache insgesamt 227 Partien und verbuchte 84 Skorerpunkte.