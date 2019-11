Andersson verlängert nun doch bei Bern

Der Schwede mit Schweizer Lizenz war der begehrteste Verteidiger auf dem Markt. In der vergangenen Saison brillierte er in Abwesenheit der lange verletzten Ramon Untersander im Offensivspiel mit 33 Punkten in der Regular Season. Zuletzt tat er sich aber wie fast das ganze Team schwer. Für den SCB und Sportchef Alex Chatelain ist die Vertragsverlängerung mit Andersson ein Befreiungsschlag, nachdem auf diese Saison hin Meistergoalie Leonardo Genoni zum EVZ abgewandert war und mit Mark Arcobello der beste Stürmer 2020 nach Lugano wechselt.