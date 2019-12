Alles Wichtige zum 93. Spengler-Cup

Team Canada: Triumphiert Paul Coffey auch in Davos?

Nach drei Turniersiegen in Serie verloren die Kanadier 2018 den Final. Das Team, das diesen Fehler korrigieren soll, besteht wie stets aus vielen Spielern der Schweizer Liga (wie 2018 Noreau, DiDomenico, Emmerton, Winnik). Doch die Prominenz trägt Anzug: von GM Brian Burke bis zu Assistant Coach Paul Coffey, einst bei Edmonton bester Offensiv-Verteidiger der Welt.

Ufa: Zeigen die Russen endlich wieder, was sie können?

Die beste Liga der Welt ausserhalb der NHL ist Stammgast in Davos, trägt hier morgen Montag gar ein Meisterschaftsspiel aus. Kasan gegen Ufa lautet die Affiche – und Ufa fällt danach auch die Aufgabe zu, Imagepflege zu betreiben und als erster KHL-Club seit 2010 SKA St.Petersburg am Spengler-Cup zu triumphieren. Russische Auftritte in Davos wirkten zuletzt wenig engagiert. Vielleicht weckt ja Spektakelstürmer Linus Omark (früher Zug) die Leidenschaft.

TPS Turku: Tapetenwechsel als Befreiungsschlag?

2018 gab es den ersten Spengler-Cup-Sieger aus Finnland. Kalpa Kuopio verhalf Trainer Sami Kapanen gar zu einem Vertrag in Lugano. Ein Jahr später ist nur eines gleich: Die Finnen sind Aussenseiter im Landwassertal. TPS Turku bringt ein Wiedersehen mit Ilari Filppula (Lugano) und Lauri Korpikoski (ZSC), doch in der Heimat kämpft der Traditionsclub mit Problemen. Den 3. Spengler-Cup nimmt TPS als Tabellenletzter in Angriff.

HC Trinec: Wiedergutmachung für einen alten Bekannten?

Seit Dukla Jihlava 1982 gab es keinen Turniersieger aus Tschechien mehr. Der HC Trinec, letztes Jahr mit 3 Toren aus 3 Spielen ausgeschieden, will das nun ändern. Das Team des früheren HCD-Stürmers Vaclav Varada wurde im Frühling Meister und verfügt neu über die zweitbeste Offensive der heimischen Extraliga.