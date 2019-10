Faszination Goalie – 007, Arnie und ein Tscheche

Jason Voorhees findet die Maske und denkt sich: «Der Goalie bin ig!» (Video: YouTube)



Der Fussballgoalie mit der Maske



Und nun kommt Peter Cech. Der Goalie, der schon im Fussball eine Maske trägt, seit er 2006 nach einem Zusammenstoss mit einem Feldspieler einen Schädelbruch erlitt und beim Unfall beinahe sein Leben lassen musste.

Welch eine Story: Der Tscheche, der nach 15 Jahren in der Premier League für viele einer der besten Fussballtorhüter ist, die je in England spielten, wird nun nach seinem Rücktritt mit 37 Jahren Eishockeygoalie! Weil, und das dürfte alle Eishockeyherzen höher schlagen lassen, er das schon immer tun wollte: Jenen Sport ausüben, den er als kleiner Junge so gerne spielte und schaute.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!Full story here: https://t.co/DdpOdLz6ybpic.twitter.com/kyQuERVBHa — Guildford Phoenix (@gford_phoenix) October 9, 2019

Cech darf beim englischen Eishockey-Viertligisten Guildford Phoenix ins Tor und könnte bereits am Sonntag sein Debüt geben, wenn sein Team die 2. Mannschaft der Swindon Wildcats empfangen wird. Das Jersey der Phönixe steht ihm bereits jetzt schon gut:

Peter Cech se pasa al hockey https://t.co/SdZQktF8tmpic.twitter.com/UspSKXZ31a — Diario SPORT (@sport) October 9, 2019

Und die Eishockeygemeinde freut sich auf Peter Cech. Das zeigen auch die Clickzahlen auf seinem Profil bei eliteprospects.com, der Datenbank, die jeden Eishockeyaner auf der Welt erfasst:

Not surprising that this is one of the most clicked profiles of the day #petrcechhttps://t.co/94FD36preppic.twitter.com/PNluChQ3N7 — Eliteprospects (@eliteprospects) October 9, 2019

Und was lernen wir aus dieser Geschichte?

Vielleicht nicht viel, okay. Aber sicher das hier: Ob früher oder irre. Ob heute oder normal. Goalie bleibt Goalie. Egal in welchem Sport.

