Starker Auftritt von Team Canada

Vor einem Jahr hatten die Kanadier die Tschechen im Viertelfinal mit einem 5:1-Sieg ausgeschaltet. Und am laufenden Spengler-Cup standen sich die beiden Mannschaften bereits am Eröffnungstag gegenüber. Da ging das Team Canada mit 5:3 wiederum als Sieger vom Eis. Das Duell verlief jedoch sehr ausgeglichen. Mit anderen Worten: Die Mannschaft aus der Extraliga brennt auf Revanche, und das traut man Mountfield HK durchaus zu. Der Gewinner dieser Begegnung steht morgen (12.10 Uhr) im Final, an der Motivation wird es kaum fehlen.

Das Stardtrittel hat begonnen. Schon die ersten Minuten zeigen: Das wird keine leichte Aufgabe für Favorit Kanada. Mountfield leistet grosse Gegenwehr und zeigt sich kämpferisch. Aber die zweite Chance können die Favoriten nutzen: Zugs Stürmer McIntyre bringt Kanada mit einem präzischen Schuss mühelos in Führung, nach exzellenter Vorarbeit von Luganos Lapierre (5.). Mountfield bemüht sich um eine Reaktion, die Ahornblätter spielen aber sehr diszipliniert. (fal)