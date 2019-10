ZSC verliert, SCB gewinnt im Shootout

Ambri bleibt heimstark

Ambri-Piotta bleibt dank seiner Heimstärke in Sichtweite der Playoff-Plätze. Das 4:2 gegen Rapperswil-Jona war bereits der vierte Sieg in der Valascia. Zum Abschluss einer nahrhaften Woche inklusive des Champions-League-Abstechers nach Banska Bystrica waren die Leventiner vor allem in den Phasen am Anfang und Ende eines Drittels entschlossener.

Dominic Zwerger, der mit seinem Wundertreffer in der Slowakei international für grosse Verzückung gesorgt hatte, erzielte schon nach 66 Sekunden das 1:0. Matt D’Agostini traf 24 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels zum 3:0 - die vermeintliche Vorentscheidung. Bei beiden Toren verbüsste Rapperswils Heisssporn Kevin Clark eine Strafe.

Einen Tag, nachdem die St. Galler gegen Meister Bern nach zweimaligem Dreitore-Rückstand noch die Wende zum 5:4 in Overtime geschafft hatten, bäumten sie sich auch in der Leventina auf. Wellmann (53.) und Clark (56.) verkürzten auf 2:3, zur Wende reichte es aber nicht mehr. D’Agostini entschied die Partie in der 58. Minute mit einem wuchtigen Direktschuss zum 4:2. Für die Lakers resultierte so die vierte Auswärtsniederlage in Serie.

ZSC Lions - Zug 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

9240 Zuschauer. - SR Wiegand/Mollard, Kovacs/Schlegel.

Tore: 13. Noreau (Suter/Ausschluss Thiry) 1:0. 36. Hofmann (Klingberg) 1:1. 38. Hofmann (Klingberg) 1:2. 46. Hollenstein (Wick, Bodenmann/Ausschluss Diaz) 2:2. 48. Simion (Diaz, Hofmann/Ausschluss Chris Baltisberger) 2:3. 54. Hofmann (Klingberg) 2:4. 60. (59:17) Suter (Fredriksson) 3:4 (ohne Torhüter).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen ZSC, 3mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer:Roe; Hofmann.

ZSC Lions: Flüeler; Noreau, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Blindenbacher; Suter, Roe, Wick; Bodenmann, Krüger, Hollenstein; Pettersson, Prassl, Diem; Chris Baltisberger, Schäppi, Pedretti.

Zug: Genoni; Diaz, Stadler; Thiry, Alatalo; Schlumpf, Morant; Zryd; Klingberg, Kovar, Hofmann; Simion, Lindberg, Bachofner; Leuenberger, McIntyre, Zehnder; Langenegger, Albrecht, Volejnicek.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Nilsson (verletzt) und Ortio (überzähliger Ausländer), Zug ohne Kristensen, Schnyder, Senteler, Zgraggen, Thorell (alle verletzt) und Martschini (krank). Pfostenschuss Simion (22.). Timeouts ZSC (58.); Zug (31.). ZSC ab 57:17 ohne Torhüter.

Bern - Davos 4:3 (2:1, 1:0, 0:2, 0:0) n.P.

16'945 Zuschauer (Saisonrekord). - SR Hebeisen/Müller, Altmann/Steenstra.

Tore: 12. Praplan (Mursak, Ebbett) 1:0. 19. (18:33) Praplan 2:0. 20. (19:14) Tedenby (Lindgren, Marc Wieser) 2:1. 34. Andersson (Koivisto) 3:1. 55. Baumgartner (Lindgren, Ambühl/Ausschluss Ebbett) 3:2. 59. Lindgren (Corvi, Rantakari) 3:3 (ohne Torhüter). - Penaltyschiessen: Palushaj 0:1, Praplan -; Corvi -, Moser -; Tedenby -, Mursak -; Lindgren -, Andersson 1:1; Marc Wieser -, Untersander 2:1.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Bern, 2mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Moser; Lindgren.

Bern: Schlegel; Untersander, Burren; Andersson, Koivisto; Krueger, Blum; Colin Gerber; Grassi, Berger, Pestoni; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Praplan, Mursak, Ebbett; Sciaroni, Heim, Scherwey; Jeremi Gerber.

Davos: Sandro Aeschlimann; Du Bois, Jung; Stoop, Guerra; Rantakari, Paschoud; Kienzle; Herzog, Marc Aeschlimann, Eggenberger; Frehner, Ambühl, Bader; Marc Wieser, Lindgren, Baumgartner; Palushaj, Corvi, Tedenby; Meyer.

Bemerkungen: Bern ohne Bieber, Beat Gerber und Kämpf, Davos ohne Nygren, Dino Wieser, Hischier, Kessler (alle verletzt). - Lattenschuss: Scherwey (5.). - Timeout Davos (58.).

Biel - Genève-Servette 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

5903 Zuschauer. - SR Gofman/Lemelin, Dreyfus/Obwegeser. Tore: 7. Rod 0:1. 8. Schneider (Fey, Salmela) 1:1. 17. Schneider (Salmela/Ausschluss Maurer) 2:1. 29. Künzle (Pouliot) 3:1. 36. Pouliot (Rajala) 4:1. 45. (44:56) Schneider (Pouliot, Neuenschwander) 5:1. 46. (45:39) Fuchs 6:1. 53. Karrer (Bozon/Ausschlüsse Rathgeb; Le Coultre) 6:2. 60. (59:27) Rod (Ausschluss Rathgeb) 6:3.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 4mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Rajala; Wingels.

Biel: Hiller; Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Sataric, Salmela; Fey; Hügli, Pouliot, Rajala; Riat, Cunti, Künzle; Schneider, Fuchs, Neuenschwander; Ulmer, Gustafsson, Tschantré; Lüthi.

Genève-Servette: Descloux; Jacquemet, Olsson; Karrer, Maurer; Mercier, Le Coultre; Völlmin; Wingels, Winnik, Rod; Wick, Fehr, Bozon; Maillard, Smirnovs, Miranda; Kast, Berthon, Simek; Tanner.

Bemerkungen: Biel ohne Brunner, Genève-Servette ohne Tömmernes, Richard, Douay und Fritsche (alle verletzt). - Pfostenschuss Winnik (7.).

Lugano - Fribourg-Gottéron 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

6039 Zuschauer. - SR Salonen (FIN)/Fluri, Gnemmi/Cattaneo.

Tore: 8. Lhotak (Stalder, Desharnais) 0:1. 18. Fazzini 1:1. 20. (19:15) Rossi 1:2. 33. Gunderson (Mottet/Ausschluss Lajunen) 1:3. 59. Stalberg 1:4 (ins leere Tor).

Strafen: je 3mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Fazzini; Brodin.

Lugano: Zurkirchen; Ohtamaa, Chorney; Loeffel, Wellinger; Chiesa, Jecker; Riva; Klasen, Lajunen, Zangger; Fazzini, Romanenghi, Suri; Bürgler, Sannitz, Bertaggia; Jörg, Haussener, Lammer.

Fribourg-Gottéron: Waeber; Kamerzin, Chavaillaz; Gunderson, Furrer; Schneeberger, Stalder; Forrer; Marchon, Schmutz, Tristan Vauclair; Brodin, Walser, Mottet; Rossi, Desharnais, Stalberg; Lauper, Schmid, Lhotak.

Bemerkungen: Lugano ohne Julien Vauclair (abwesend), Spooner (überzähliger Ausländer), Morini und Walker, Fribourg ohne Sprunger und Bykow (alle verletzt). Pfostenschuss Brodin (32.). Lugano von 58:51 bis 58:56 ohne Torhüter.

SCL Tigers - Lausanne 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

5499 Zuschauer. - SR DiPietro/Vikman, Betschart/Wolf.

Tore: 22. Vermin (Almond, Herren/Ausschluss DiDomenico) 0:1. 26. DiDomenico (Maxwell) 1:1. 57. Jeffrey 1:2. 60. (59:23) Bertschy (Junland) 1:3 (ins leere Tor).

Strafen: je 5mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Pesonen; Almond.

SCL Tigers: Punnenovs; Glauser, Leeger; Erni, Lardi; Cadonau, Huguenin; Grossniklaus; DiDomenico, Maxwell, Dostoinow; Kuonen, Earl, Pesonen; Schmutz, Berger, Neukom; Andersons, Rüegsegger.

Lausanne: Boltshauser; Heldner, Junland; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Wärn, Jeffrey, Kenins; Bertschy, Jooris, Vermin; Moy, Almond, Herren; Antonietti, Froidevaux, Leone; Traber.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Blaser, Diem, Gagnon, In-Albon und Schilt, Lausanne ohne Emmerton (alle verletzt) und Grossmann (krank). - Pfostenschüsse: Earl (6.), DiDomenico (34.); Kenins (40.).

Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona Lakers 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

5032 Zuschauer. - SR Urban/Nikolic.Kehrli/Pitton.

Tore: 2. Zwerger (Fora, Flynn/Ausschluss Clark) 1:0. 31. Neuenschwander (Kneubuehler, Dal Pian) 2:0. 40. (39:36) D'Agostini (Zwerger/Ausschluss Clark) 3:0. 53. Wellman (Vukovic/Ausschluss Kneubuehler) 3:1. 56. Clark (Vukovic) 3:2. 58. D'Agostini (Fora, Sabolic/Ausschluss Antonietti) 4:2.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 7mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona.

PostFinance-Topskorer: Fora; Egli.

Ambri-Piotta: Manzato; Plastino, Fischer; Fora, Dotti; Ngoy, Pinana; Jelovac; Trisconi, Goi, Bianchi; D'Agostini, Müller, Zwerger; Neuenschwander, Dal Pian, Kneubuehler; Hofer, Flynn, Sabolic; Chris Egli.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Hächler, Maier; Randegger, Dominik Egli; Vukovic, Dufner; Antonietti, Gähler; Kristo, Schlagenhauf, Clark; Forrer, Rowe, Wellman; Mosimann, Dünner, Casutt; Hollenstein, Ness, Spiller.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Hrachovina (überzähliger Ausländer), Conz, Kostner, Novotny und Rohrbach, Rapperswil-Jona ohne Cervenka, Profico, Hüsler, Schweri (alle verletzt) und Rehak (gesperrt). Timeout Ambri (57.). Rapperswil-Jona von 59:20 bis 59:52 ohne Torhüter. Zwerger verletzt ausgeschieden (57.).