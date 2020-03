«Wir haben kein Stadion mehr»

Sind Sie überrascht worden vom Entscheid der Tessiner Kantonsregierung, bis Ende März keine Sportanlässe mehr zu erlauben?

Nicht völlig überrascht. Ich wusste, dass sie eine Pressekonferenz geben würde, sass vor meinem Laptop und schaute sie mir an. Nicht, dass ich das genau so erwartet hätte. Aber es ist auch ein verständlicher Entscheid. Wir sagten von Anfang an, dass wir volles Vertrauen haben in unser Gesundheitssystem, in unsere Entscheidungsträger. Das Signal, das sie heute aussendeten, im Namen der Gesundheit, ist wichtig. Und klar.