«Wenn es allen schlecht geht, beginnt man, einander zu helfen»

Ertappen Sie sich manchmal dabei zu denken, wie weit fortgeschritten das Playoff jetzt schon wäre?

Du Bois: Ich nicht. Obschon es erst eine gute Woche her ist, dass das Playoff abgesagt wurde, ist das alles schon sehr weit weg. Momentan gibt es wirklich andere Prioritäten. Meine Frau und ich sind mit unseren zwei Buben zu Hause und versuchen, uns so gut wie möglich zu isolieren. Ich habe genug zu tun mit der Familie, es wird mir nicht langweilig.

Grossmann: Bei mir sieht es ähnlich aus wie bei Félicien. Ich habe auch zwei kleine Buben. Der eine ist zwei, der andere dreieinhalb Monate. Dazu haben wir noch einen Hund. Ich bin inzwischen aus Lausanne nach Gersau zurückgekehrt. Hier können wir in den Wald, sind da ziemlich für uns alleine. Bei schönem Wetter sind wir oft draussen, wir haben einen Garten. So geniessen wir das Leben, so gut es geht.

Geering: Das Eishockey war von einem Moment auf den anderen vorbei. Ich habe zwar keine Kinder und keinen Hund, aber ich beschäftige mich mit anderem. Ich erledige Dinge, die ich aufgeschoben hatte.