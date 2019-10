Welch Woche für Nico Hischier!

Plötzlich wird es hektisch bei Nico Hischier. Der junge Walliser Stürmer der New Jersey Devils wollte an diesem Freitagnachmittag nach dem Mittagstraining um 15 Uhr zuhause in Newport in Jersey City sein, zum vereinbarten Interview-Termin.

Es folgt eine Kurznachricht mit der Entschuldigung, dass es später wird. Und Momente danach der Anruf aus dem Auto, dass es ein paar weitere Minuten dauern werde: Stau wegen eines Unfalls auf der Brücke, die New Jersey mit Manhattan verbindet – solche Verzögerungen gehören in dieser Weltmetropole rund um New York City zum Alltag.