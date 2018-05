WM-Gold vor Augen, Stockholm im Hinterkopf

Es gibt keinen besseren Ort für Märchen als Kopen­hagen. Hier hat Hans Christian Andersen gewirkt. Hier ist der bekannteste Schriftsteller Dänemarks auch über ein Jahrhundert nach seinem Tod präsent. Andersens Märchen sind Kulturgut. Sie werden in allerlei Sprachen und Formen angepriesen. Zum Beispiel: als Briefmarke.

Es gibt vier Briefmarken mit Märchenmotiven, welche die Dänische Post 2013 zu Ehren Andersens herausgegeben hat. Just im selben Jahr wurde der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft eine ähnliche Ehre zuteil. Die Schweizerische Post würdigte das Märchen von Stockholm, den Gewinn der Silbermedaille, mit einer Sondermarke.

Nun schreiben die Schweizer an einem weiteren Märchen. Sie tun das wunderbarerweise in Kopenhagen. Über die Schlussformel entscheidet die heutige Partie. Cheftrainer Patrick Fischer war 2013 in Stockholm als Assistent dabei. Im Kader stehen fünf Spieler der Silber-Auswahl. Aber was ist sonst geblieben vom WM-Coup vor fünf Jahren – ausser den Beteiligten, ausser der Erinnerung, ausser der Briefmarke?

Florian Kohler: «Für das Image sehr wertvoll»

Den Stellenwert des Nationalteams hat das WM-Silber in den Grundzügen nicht verändert, weil eine Medaille keine Strukturen aufbrechen kann. Im Schweizer Eishockey diktieren die Clubs die Agenda. Für die Nationalmannschaft bleibt für gewöhnlich der Mai als Schaufenster der Aufmerksamkeit, wenn es allein wetterbedingt für Interessierte zur Herausforderung wird, nochmals auf Betriebstemperatur zu kommen.

Am Samstagmittag scheint über Kopenhagen die Sonne, es ist 17 Grad warm. Florian Kohler, Geschäftsführer von Swiss Ice Hockey, sagt: «Die Silbermedaille war aus unternehmerischer Sicht und für das Image sehr wertvoll.» Bei den Nachwuchszahlen verzeichnete der Verband einen sanften Anstieg. In wirtschaftlicher Hinsicht gelang es nicht, das Edelmetall in Ertrag ­umzuwandeln. Zwar wurden die Sponsoringeinnahmen im Nachgang der Titelkämpfe um 15 Prozent gesteigert. Dies war aber vor allem dem Vertrag mit der Zurich Versicherung geschuldet, deren Engagement vor dem Turnier in die Wege geleitet worden war. Grundsätzlich sind Werbemöglichkeiten für die Verbände während einer Weltmeisterschaft beschränkt und deren Sponsoren kaum ­sichtbar. Die Vermarktungsrechte liegen beim IIHF-Partner Infront. Kohler sagt: «Das WM-Silber sorgte für eine riesige Euphorie. Euphorie öffnet Türen, dies erleichterte uns das Verhandeln mit Sponsoren. Aber Euphorie ist vergänglich.»

Dass der Ruhm schnell welkte, dazu trug der Verband mit unguter Handhabung des Trainerdossiers bei: Die Wege mit dem als «Silberschmied» apostrophierten Simpson trennten sich. Vor dem Abgang musste der Kanadier gegen seinen Willen und nach einer Absagenflut das Team an der WM in Minsk betreuen. Es folgte ein Potpourri aus Missverständnissen mit Hanlon, Schläpfer, Hollenstein. Die Attraktivität des Programms litt, Silber glänzte nicht mehr.

Grossartig – aber nicht in finanzieller Hinsicht

Und jetzt, im Mai 2018, steht die Auswahl wieder in der Gunst des Publikums. Die Identifikation mit der attraktiv spielenden Equipe ist gegeben. Nationalmannschafts­direktor Raeto Raffainer sagt: «Der Effort dieses Teams ist extrem wichtig – auch im Hinblick auf die Heim-WM 2020. Aber inwiefern wir den Schwung mitnehmen ­können, das lässt sich nicht abschätzen.» Der Engadiner erwähnt die Wichtigkeit der Rekrutierung des Nachwuchses, den Auftrag, nationale Ausstrahlung zu entfalten. «Die Bilder, die Emotionen, die Resultate, die wir liefern: All das wird uns helfen. Und für die Spieler ist die Präsenz am Finalwochenende sowieso grossartig.»

Einer der Spieler, Reto Berra, stand vor fünf Jahren beim 3:0 im WM-Halbfinal über die USA im Tor. «Es war eines der besten Spiele in meiner Karriere», sagt der Bülacher. Nach der Weltmeisterschaft wechselte Berra in die NHL. Es war aber nicht seine WM-Leistung, die ihm die Tür öffnete. Den Schlüssel erhielt er Wochen zuvor, als er in Calgary seinen Vertrag unterschrieb. «Auf finanzielle und vertragliche Dinge hatte die ­Medaille keinen Einfluss», sagt Berra. «Aber der Erfolg war für mich als Spieler sehr wertvoll. Ich konnte danach mit viel Selbstvertrauen ins NHL-Camp einrücken.»

Auch Roman Josi und Simon Moser – beide unterschrieben nach Stockholm bei Nashville einen Vertrag – konnten ihr WM-Silber nicht vergolden. Georges Müller, Agent der beiden Berner, sagt: «Ob einer eine WM-Medaille holt oder nicht: Das ist für die Scouts und Verantwortlichen in der NHL völlig ­irrelevant. Aber für die Spieler ist es eine Riesensache.» Müller war während sechs Tagen in Kopen­hagen vor Ort. «Nehmen wir das Beispiel Enzo Corvi: Die Schweiz könnte zum Abschluss dieses ­Turniers zweimal 0:10 verlieren, Corvis Ausgangslage würde sich – sofern er nicht jedes zweite Gegentor verschuldet – nicht mehr gross verändern. Er hat sich so oder so in die Notizblöcke gespielt.»

Der Mentalitätswechsel dank WM-Medaille

Trainer Patrick Fischer spricht lieber über Mentales statt über Monetäres. Er sagt: «Das Ergebnis von Stockholm hat geholfen, bei uns einen Mentalitätswechsel herbeizuführen. Wir haben gesehen, dass wir es in uns tragen – dass wir Grosses erreichen können, wenn alles passt.» Und Raffainer, der an der Seite des Optimisten Fischer ab und an die Rolle des Mahners einnimmt, ergänzt: «Es ist ein schmaler Grat. Aber das Wissen, dass bei optimalem Verlauf ein Medaillenspiel erreicht und auch gewonnen werden kann, das war für diese Spielergeneration zentral.»

Reto Berra fährt mit der Hand durchs Haar und landet auch mit den Worten beim Hinterkopf: «Diese Erkenntnis, es einmal ­erlebt zu haben, die ist im Hinterkopf. Und sie hilft uns genau jetzt» – wenn es heute wie 2013 gegen Schweden um Gold geht.

Das Vermächtnis von Stockholm findet sich nicht in Geschäftsberichten, nicht in Bilanzen, nicht in Verträgen – sondern in den ­Köpfen der Spieler. (SonntagsZeitung)