Von wegen «Ein Spiel wie jedes andere»

Ein Spiel wie jedes andere. Ja, klar. Und der Osterhase zieht heute aus Davos in die Stadt nach Oerlikon. Es würde den Rahmen sprengen, alle Beteiligten des gestrigen Klassikers HCD - ZSC aufzuzählen, die betonten, dass das bloss ein Spiel wie jedes andere sei. Arno Del Curtos Rückkehr nach Davos war kein Spiel wie jedes andere. Unmittelbar vor dem Spiel nicht, während des Spiels nicht, danach auch nicht.

Am Ende zählte aber aus ZSC- Sicht nur das Resultat. Die Lions stecken im Strichkampf, diese 4:5-Overtime-Niederlage tut weh, auch wenn das Aufholen eines 1:4 für die Moral spricht. Auf Davoser Seite, da war sowieso alles anders. Die Punkte sind beim abgeschlagenen Zweitletzten nicht so entscheidend im Moment. Aber die erste Rückkehr Del Curtos als ZSC-Trainer seit seinem Rücktritt in Davos am 27. November. Zum ersten Mal in einem NLA-Match als Gegner des HCD in Davos. Nach 22 Jahren und 6 Titeln mit dem Rekordchampion. Del Curto wünschte sich keine Ehrung, der Rahmen mit dem Kampf um einen Playoff-Platz passe nicht, er wolle sich auf seine Aufgabe konzentrieren.

Die riesige Choreo für Del Curto

Die HCD-Fans, sie kümmert das an diesem Samstag alles nichts, Del Curto wird mit einer grossen Choreo begrüsst. Sie ist perfekt, weil (bewusst?) vieldeutig: Sie zeigt, wie Del Curto beim ersten Titel mit Davos im Hallenstadion von seinen Spielern Ralph Ott und Thierry Paterlini geschultert wird – während die Fans seinen Namen skandierten. Die ZSC-Fans wohlbemerkt.

Auch wenn die Vaillant Arena nicht ausverkauft ist, der Rahmen stimmt. Es herrscht Playoff-Atmosphäre auf den Rängen, später auch auf dem Eis. Als sich die Teams aufstellen, blickt Del Curto auf sein riesiges Ich, die Fans skandieren seinen Namen. Es sind diesmal die HCD-Fans, die den ZSC-Trainer hochleben lassen. Er reagiert wie früher: Zeigefinger zum Mund: Pssst! Das heisst auch: Danke!

Viele Weggefährten Del Curtos sind da, einige nicht. Remo Gross, ewiger Assistent des ewigen Trainers, bleibt zuhause, verzichtet auf die Fragen, auf den Rummel. Auch andere dem Trainer nahe stehende Personen sind nicht da. Zum Beispiel Sohn Yannick – es sei schon etwas komisch, das Ganze.

Paul Berri ist da, logisch. Und wenn Del Curto der ewige Trainer war, dann ist es schwierig, die richtige Bezeichnung für das rüstige 78-jährige Davoser Original zu finden. Seit 64 Jahren hat Berri irgendeine Funktion. Er hat zu viele Trainer erlebt, als dass er alle aufzählen könnte. Aber einer, der ist ihm im Herzen geblieben: Del Curto.

Wirklich reden über die Rückkehr Del Curtos wollte im HCD im Vorfeld keiner. Die beste «Ausrede» hatte Captain Andres Ambühl: Nein, das Spiel sei nichts Besonderes. «Ich spielte früher mit dem ZSC auch gegen Arno …» Es wird auch für Ambühl speziell, er erlebt Himmel und Hölle. Von wegen ein Spiel wie jedes andere.

Auch Berri versucht sich vor dem Spiel im «Das-ist-ein-Spiel-wie-jedes-andere». Doch dann, als er innehält, nachdenkt und seufzt, sagt er im breiten, urchigen Davoser Deutsch: «Huara Schaiss, da müssen wir nun durch.» Nie habe er ein «ungerades» Wort mit Del Curto gewechselt in 22 Jahren. «Und keiner machte je so viel wie Arno», sagt er – und fügt an: «Auch für die Spieler!» Zu Beginn, als der Puck eingeworfen wird, äugt Berri Richtung Lions-Bank. Steht Arno wirklich dort?, scheint er sich zu fragen. Dann gehts los. Und wie.

Auch Harijs Witolinsch, Del Curtos Nachfolger, fabulierte vom «Spiel wie jedes andere.» Und dann kreiert er die Linie Marc Wieser/ Lindgren/Ambühl. Die Routiniers, die in der Kritik standen, als Davos unter Del Curto viele Spiele verlor.

Das Trio infernale von Witolinsch

Und dieses Trio setzt dem ZSC zu. Es zaubert, es tanzt, es trifft, manch ein HCD-Fan wünscht sich, dass das doch immer so gewesen wäre. Ein Spiel wie jedes andere … 4:1 führt Davos, nach dem 4:2 artet es aus. Ambühl und Prassl schlagen aufeinander ein. Mit Stöcken, mit Fäusten. Weil der Davoser dies ohne Handschuh tut, wird er ausgeschlossen. Das Spiel beginnt von vorne.

Die Lions werden stärker, holen Tor um Tor auf, Pettersson verschiesst nach dem 4:4 einen Penalty. Es geht in die Overtime, dort verpasst Heldner bei einem 3-gegen-0-Konter den Sieg. Doch dann schiesst Luca Hischier Davos ins Glück. Er trägt nicht mehr die 13, sondern die 89, weil er vorher einen Stock ins Gesicht erhielt und sein Leibchen voller Blut war. Es endet passend, dieses Spiel wie jedes andere. (DerBund.ch/Newsnet)