Und der Meistertitel geht an ...

Halbfinal 1: Davos (3.) - Lugano (8.)



Diese zwei Teams erwartete man nicht unbedingt im Halbfinal, doch nur einem der beiden wird es in dieser Serie gelingen, weiterhin zu überzeugen. Der HC Davos macht zunächst dort weiter, wo er im Viertelfinal aufgehört hatte: Sieg zu Hause, Niederlage auswärts. In Spiel 3 dann das Break von Lugano, doch der HCD kann in Spiel 4 in extremis und trotz 0:2-Rückstand nach 40 Minuten reagieren. Doch damit haben die Bündner bereits ihr Pulver verschossen. Lugano gewinnt die nächsten beiden Spiele souveräner, als es die nackten Resultate zeigen. Die Bianconeri im Final – wer hätte das erwartet?

Spiel 1: Davos - Lugano 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Spiel 2: Lugano - Davos 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Spiel 3: Davos - Lugano 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Spiel 4: Lugano - Davos 2:4 (1:0, 1:0, 0:4)

Spiel 5: Davos - Lugano 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Spiel 6: Lugano - Davos 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Endstand: Davos - Lugano 2:4



Fazit: Beim HCD geht den Skorern die Luft aus, kein Davoser erzielt in dieser Serie mehr als zwei Tore. Bei Lugano setzt ein in die 4. Linie degradierter Star hingegen seine im Viertelfinal gestartete Renaissance fort: Dario Bürgler schoss gegen die ZSC Lions vier Tore, auch gegen Davos trifft er dreimal. Und im Tor bleibt Niklas Schlegel stark.

Halbfinal 2: Servette (4.) - Fribourg (7.)



Das Westschweizer Derby verspricht ein Höhepunkt zu werden – doch es endet mit der einseitigsten Serie des Playoffs. Gottéron verliert Spiel 1 in Genf äusserst unglücklich und fast schon unverdient. Doch das ist beinahe der sichere Todesstoss für die Freiburger. Servette reiht Sieg an Sieg und zeigt sich nun auch endlich effizient. Gottéron verpasst in Spiel 3 die letzte Chance, in die Serie zurückzukehren, als Daniel Winnik nach 81:18 Minuten in der 2. Overtime Servette zum Sieg schiesst. Winnik hatte bereits in Spiel 1 das Siegestor in der Verlängerung erzielt gehabt.