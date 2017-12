Finnen fordern den Schweizern alles ab

Weil sich Hämeenlinna PK bei seiner Spengler-Cup-Premiere am Mittwochnachmittag bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen Dinamo Riga einen Punkt sicherte, benötigt die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in ihrer Partie gegen die Finnen noch einen Zähler, um die Gruppenphase auf Platz 1 abzuschiessen. Damit wäre das Team von Patrick Fischer direkt für die Halbfinals qualifiziert, die am Samstag stattfinden. Headcoach Fischer war zwar nach dem 6:1-gegen Riga zufrieden, dennoch verlangt er eine Steigerung, namentlich im Powerplay. Gerade in Überzahl hat HPK gegen die Letten mit drei Treffern überzeugt.

Im Tor der Schweizer ersetzt der Klotener Boltshauser SCB-Goalie Genoni. Auch sonst hat Fischer Umstellungen vorgenommen. Das 1. Drittel beginnt. Die Finnen starten hartnäckig, Boltshauser kann sich gleich auszeichnen. Die Schweizer kommen kaum ins Spiel. Das Tempo der Partie ist aber hoch. (fal)