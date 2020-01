SCB gewinnt spektakuläres Derby, Zug allleiniger Leader

Und so herrschte unverhofft wieder Spannung, nachdem Peter Schneider in der 50. Minute im Nachschuss für Biel den Anschlusstreffer erzielt hatte. Und gut fünf Minuten später glich David Ullström im Powerplay tatsächlich aus. Bern wankte, fiel aber nicht. 42 Sekunden vor der Schlusssirene sorgte Ramon Untersander mit einem satten Weitschuss für die Entscheidung. (ädu)

Zug neu alleiniger Leader

Alleine schon diese Aktion hat den Sieg, ja gar die Tabellenführung verdient. Es läuft die 35. Minute, Fribourg hat die gute Chance, seine Führung auf 3:1 auszubauen. Doch Zug-Goalie Leonardo Genoni blockt den Puck – dann startet die grosse Show von Jan Kovar. Der 29-jährige Tscheche übernimmt den Puck, läuft hinter dem eigenen Tor durch, und beginnt einen Gegner nach dem anderen zu umkurven, bis er schliesslich vor Fribourg-Kepper Reto Berra auftaucht und auch noch eiskalt abschliesst.

Es ist der erneute Ausgleich für Zug, zuvor war es Lino Martschini, der in der 23. Minute die Fribourger Führung durch Daniel Brodin (11.) egalisierte. Zwar erholt sich Fribourg schnell von Kovars Sturmlauf, kommt kurz vor der zweiten Drittelspause nochmals zu zwei guten Chancen, scheitert aber jeweils an Genoni. Ausserdem trifft Fribourgs Jorden Gähler in der 33. Minute in Überzahl nur den Pfosten. Doch Schlussdrittel finden dann auch Kovars Teamkollegen, dass seine Aktion die Tabellenführung verdient hat. Keine zwei Minuten ist es alt, da bringt Erik Thorell Zug erstmals in Führung. Sein Handgelenkschuss ins Lattenkreuz hätte nicht präziser sein können. Danach übernimmt Zug, das dank dem 3:2-Sieg an den ZSC Lions in der Tabelle um zwei Punkte distanziert, das Spieldiktat, vergibt mehrfach die Entscheidung – und verdient sich noch die drei Punkte, die lange Zeit eher für Fribourg bestimmt schienen. (fas)

Lindgren zurück - und schon siegt Davos wieder

Nach dem in jeglicher Hinsicht völlig missglückten Spengler-Cup gelang dem HC Davos im ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres eine Rehabilitation. Der 3:1-Sieg gegen die Rapperswil-Jona Lakers dürfte bei den Bündnern nach aufregenden letzten Tagen wieder etwas mehr Ruhe einkehren lassen.

Mit der Rückkehr von Topskorer und Leitwolf Perttu Lindgren fand der HCD zum Erfolg zurück. Der finnische Stürmer hatte vor der Weihnachtspause beim 5:4-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Ambri mit drei Assists geglänzt, sich dabei aber verletzt und den Spengler-Cup anschliessend verpasst. Gegen die Lakers stand Lindgren am Ursprung des Sieges, gelang ihm doch in der 12. Minute das wegweisende 1:0.