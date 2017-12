SCB gewinnt Zähringerderby

Wie würde die Antwort von Mark French lauten? Die Antwort auf die Niederlage vom Vorabend, als sein Team gegen das zuvor während fünf Partien sieglose Ambri einen Zweitorevorsprung aus der Hand gegeben hatte? Sie war überraschend: Freiburgs Headcoach stellte Joël Aebi ins Tor, den ehemaligen SCB-Junior mit lediglich 72 Minuten Erfahrung in der höchsten Liga, erst am Tag zuvor von Visp verpflichtet. Aebi im Tor, das war auch ein Denkzettel für ­Barry Brust, der gegen Ambri wegen unsportlichen Verhaltens unter die Dusche geschickt worden war.

Allein: Die Rochade nützte nichts. Die Freiburger spielten zu umständlich, ihre Torchancen waren zwar zahlreich, aber selten aus guter Position. Ohne sechs Verletzte, darunter Julien Sprunger und Roman Cervenka, lief es von Beginn weg schlecht: Tristan Scherwey traf für den SCB nach wenigen Sekunden zur Führung, Thomas Rüfenacht und Mark Arcobello erhöhten noch im Mitteldrittel auf 3:0. «Aebi zeigte eine gute Leistung», sagte Scherwey später. «Ich musste schmunzeln, als ich erfuhr, dass er spielen wird.»

Rüfenacht verletzt ausgeschieden

Auch dem SCB fehlten mit Simon Moser und Gaëtan Haas zwei Schlüsselspieler, während der Partie schied Rüfenacht mit einer Blessur aus. In Gefahr war der Sieg im Zähringerderby trotzdem nie. Mittlerweile gewannen die Berner sechs Partien am Stück, sie führen die Tabelle mit beruhigenden 18 Punkten Vorsprung an.

Ganz anders Freiburg: Nach der siebten Niederlage in den letzten zehn Spielen ist Gottéron, zu Beginn der Saison noch Tabellenführer, auf dem achten Rang angekommen. «Wir wussten von Anfang an, dass es ein harter Kampf wird», sagte French nach dem Spiel. Jetzt freue er sich auf ein paar Tage mit der Familie. Er wird die Zeit auch dazu nutzen, um weitere Antworten zu finden. Denn Fragen gibt es viele in Freiburg. (DerBund.ch/Newsnet)