Rüfenacht fühlt sich wie im Treibsand

Hillers Torraub nützt nichts

Der EHC Biel war gegenüber dem Auftritt in Bern 15 Tage zuvor kaum noch zu erkennen. Antti Törmänens Equipe war dem SCB anders als beim 0:3 diesmal fast ebenbürtig, doch am Ende resultierten erneut keine Punkte – 2:4. Mathieu Tschantré sprach von einem schnellen, intensiven, guten Derby.



Positiv bewertete Biels Captain, dass die Seeländer einen 0:2-Rückstand wettgemacht hatten. «Doch letztlich vergaben wir die Siegchance durch unnötige Strafen.» In der Tat gelang den Besuchern der zweite (Andrew Ebbett) und der dritte Treffer (Thomas Rüfenacht) in Überzahl.



SCB-Coach Kari Jalonen hob daher wieder einmal die Bedeutung des Powerplays und des Penaltykillings hervor. Wenn seine Mannschaft wie im ersten und letzten Drittel hart arbeite und durch gutes Puckmanagement überzeuge, stelle sich der Erfolg ein, hielt der Finne fest. «Verlieren wir wie im zweiten Drittel in der eigenen und der neutralen Zone hingegen oft die Scheibe, bringt uns das in Schwierigkeiten.»



Tschantré: «Eine Riesenparade»



Trotz der Berner Mängel im zweiten Abschnitt hätte der Match in der 26. Minute quasi entschieden sein können, doch Biels Goalie Jonas Hiller verhindert mit einer Glanzparade das 3:0 für die Gäste. Gaëtan Haas, der das 1:0 markiert hatte, sah das leere Tor vor sich und schoss direkt unter die Latte. Hiller, auf dem Eis liegend, schnellte empor und parierte trotz verdrehtem Arm mit der Fanghand.



«Es war eine Riesenparade, es war die Parade» , erzählte Tschantré. Und Haas meinte zum Torraub: «Ich muss sagen: Chapeau! Aber ich denke nicht, dass Jonas wusste, wo der Puck war.» Besagte Szene führte dazu, dass das Derby bis eine Minute vor Schluss spannend blieb, am Verdikt änderte sie freilich nichts.