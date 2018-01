Remis in Davos und Zürich, SCB führt klar

Fribourg siegte am Samstagabend gegen die ZSC Lions 2:0, der SCB setzte sich in der Overtime im Derby durch (3:2), und Davos verlor in Zug klar 1:5. Heute Nachmittag sinnen die Verlierer nach Revanche.

Die Tigers lagen gegen den überzeugenden Leader aus der Bärenstadt nach 18 Minuten bereits 0:3 – Tore von Haas (2) und Bodenmann – zurück. Im Hallenstadion stand es nach Powerplay-Treffern von Schmutz (14.) und Löwe Pettersson (19.) 1:1. Kein Treffer fiel im Landwassertal im ersten Drittel.

Im zweiten Drittel bekommen die Zuschauer in Davos Tore zu sehen. Klingberg bringt den EVZ in Front (23.), aber nur 22 Sekunden später kann Ambühl ausgleichen. In Oerlikon und an der Ilfis hat sich der Spielstand im mittleren Abschnitt (noch?) nicht geändert.

(fal)