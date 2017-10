Noch vier Siege bis zum Rekord

Es war keine grossartige Partie. Dafür war zu wenig Tempo im Spiel, zu wenig Intensität, und vor allem: zu wenig Klasse des Gegners. Eigentlich. Aber 56 Minuten lang war alles immerhin ganz im Sinne des Publikums. Auf den Stehrampen sangen sie freudig und ausdauernd, nicht obwohl, sondern gerade weil der Sieg nicht in Gefahr schien. Auch Fans mögen manchmal einen entspannten Abend.

Und dann bekamen sie den Krimi doch noch. Weil die Genfer dafür belohnt wurden, dass sie ihre fehlende Klasse mit Hartnäckigkeit wettmachten. Sie waren, als die Berner schon auf das Ende des Spiels warteten, die engagiertere Mannschaft, kamen innerhalb von zwei Minuten zu zwei Treffern und bereiteten SCB-Hüter Genonis Ungeschlagenheit ein Ende. Nach 192 Minuten. Er und Bodenmann, dem einzigen erfolgreichen Schützen im Penaltyschiessen, war es schliesslich zu verdanken, dass es am Ende wenigstens ein Sieg wurde.

Dabei schien schon nach dem 1:0, einem Treffer Rüfenachts auf präzises Zuspiel von Arcobello, die Sache gelaufen. Oder spätestens nach dem zweiten Tor, erzielt von Bodenmann in Unterzahl. Der SC Bern war da noch bei der Sache, dominant, beherrschend, und die Medienleute machten sich auf die Suche nach der Rekordzahl. Zehn Siege in Folge: Wann gab es das zuletzt? Die Antwort: 2007, in jener Saison, in der die Berner die Qualifikation so überragend gewonnen und das Viertelfinal gegen Freiburg so kläglich verloren hatten. 13 Spiele blieb der SCB damals ungeschlagen. Also: Es ist noch kein Rekord, aber immerhin ein Bestwert der letzten zehn Jahre.

McSorley nicht einmal am Spiel

Auch das darf ein bisschen Freude machen, trotz der Passivität ab Spielmitte. Einmal, in doppelter Überzahl, schoben sich die Berner die Scheibe gegenseitig zu, als wäre ihnen am wichtigsten, dass die Zeit vergeht. Trainer Kari Jalonen nahm seine Spieler in Schutz. Ja, vielleicht sei man tatsächlich etwas zu passiv geworden, sagte er nach dem Spiel. Aber das komme vor. Und für das Üben des doppelten Überzahlspiels habe zuletzt etwas die Zeit gefehlt. Und Servette? 16 Jahre lang hatte Chris McSorley den Club geprägt. Seit dieser Saison ist er entmachtet, die neuen Besitzer setzen nicht mehr auf ihn, auch als Trainer nicht. Gestern war der Kanadier nicht einmal in der Postfinance-Arena. Er weilte in seiner übrig gebliebenen Funktion als Sportchef in Übersee, auf der Suche nach neuen Ausländern. Denn zum hausgemachten Qualitätsverlust hat sich das Pech gesellt. Zwölf Verletzte beklagen die Genfer, gerade mal ein einziger Söldner, Verteidiger Fransson, spielte in Bern. Man darf von Chris McSorley halten, was man will. Aber ein Verlust an Salz und Pfeffer ist das allemal, wenn Servette ohne ihn verliert. (DerBund.ch/Newsnet)