Nationalteam macht den Ribéry

Es war eine sensationelle Leistung des Schweizer Nationalteams beim 3:2-Sieg im WM-Viertelfinal gegen Finnland. Der Halbfinaleinzug war mehr als verdient. Da darf man stolz sein und natürlich auch mal jubeln. Jubeln? Da war doch kürzlich was...

Ja genau, der unbeholfene, oder eben doch absichtlich tolpatschige, Ausbruch von Fussballstar Franck Ribéry an der Meisterfeier des deutschen Rekordmeisters Bayern München machte kürzlich im Netz die Runde. Die Schweizer Eishockeyprofis haben diese Show offensichtlich auch mitbekommen und zeigten in den Katakomben der Jyske Bank Boxen in Herning, dass sie sich ähnlich schelmisch freuen können wie der Franzose. Aber schauen Sie selbst. (hua)