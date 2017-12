Mountfield steht im Halbfinal

Der Mountfield HK gewinnt am Spengler-Cup in Davos den ersten Viertelfinal gegen Dinamo Riga, den Finalisten von 2011, mit 4:1. Die Tschechen treffen am Samstagnachmittag auf das Team Canada.

Beim wichtigsten Tor der Partie spielte ein Akteur aus der National League eine Hauptrolle. Lukas Lhotak, beim HC Ambri-Piotta unter Vertrag, preschte auf der rechten Seite nach vorne, zog die Aufmerksamkeit der lettischen Abwehr auf sich und bediente dann in der Mitte den völlig freistehenden Radek Smolenak, der das 2:1 erzielte. Acht Minuten vor Schluss stellte der 35-jährige ehemalige tschechische Weltmeister Petr Koukal mit dem 3:1 den Sieg sicher. Das letzte Goal gelang den Tschechen im Finish ins leere Tor.

Mountfield Hradec Kralove steht als erster tschechischer Vertreter seit Vitkovice vor fünf Jahren im Halbfinal. Überraschend kommt das nicht: Von den drei nach Davos verpflichteten ausländischen Klubteams repräsentiert einzig Mountfield auch in der Landesmeisterschaft Spitzenklasse. Dinamo Riga hat in der KHL von allen 27 Teams die wenigsten Punkte geholt und kam auch am Spengler-Cup nicht auf Touren. (fur)