MacDonald sagte, ihn brauche es ja nicht mehr – und ging

Befürchtete er eine Ansteckung? Mochte er nicht zuwarten, bis die Saison fortgesetzt wird? Oder hatte er ganz einfach die Nase voll, nachdem er für den SC Bern nur in 15 Partien zum Einsatz gekommen war?

Andrew MacDonald hat am Montag getan, was eines Profis und langjährigen NHL-Spielers unwürdig ist. Er verliess den SCB auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen – und vor allem: entgegen dem ausdrücklichen Willen des Clubs.

«Er hat mich angerufen und seine Situation geschildert», sagt Sportchef Alex Chatelain. Nach der Ankunft von Christian Thomas nur noch sechster Ausländer, die Familie zuhause in Kanada, dazu die Ungewissheit, ob und wann es in der Meisterschaft weiter geht: Diese Argumente führte der 33 Jahre alte Verteidiger ins Feld. «Er sagte, ihn brauche es ja nicht mehr. Ich zeigte Verständnis für seine Situation, sagte aber klar, wir könnten nicht auf persönliches Befinden Rücksicht nehmen. Was, wenn in der Platzierungsrunde alle Stürmer wieder fit sind und wir in der Abwehr Ausfälle haben?», sagt Chatelain.