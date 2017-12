Kommt Hans für Hans bei den Lions?

Die Festtage sind vorbei, heute trainieren die ZSC Lions nach fünf Tagen Pause wieder. Das heisst, jene Spieler, die nicht am Spengler-Cup oder an der U-20-WM engagiert oder verletzt sind. Interessant ist die Frage: Leitet Hans Wallson das Training, wenn die Zürcher um 16.30 Uhr aufs Eis gehen? Weder Sportchef Sven Leuenberger noch Geschäftsführer Peter Zahner wollten dies bestätigen. «Wir halten es wie immer: Wir geben keinen Kommentar zu Trainerfragen ab», sagt Zahner.

Nach dem 2:1-Overtimesieg in Lausanne am 23. Dezember hatte Leuenberger schon nicht sagen wollen, ob Wallson/Johansson am 2. Januar gegen Lugano noch an der Bande stehen. Morgen Samstag reisen die verbliebenen Lions, ergänzt durch Elitejunioren, vorerst in die Berge für die Arosa Ice Classic.

Die legendäre Kabinenpredigt

Bis ein Trainerwechsel vollzogen ist, geht bei den Zürchern also die Ungewissheit weiter. Präsident Walter Frey tut sich traditionell schwer damit, Coaches zu entlassen. Der letzte war Colin Muller im Oktober 2010. Einiges deutet nun aber darauf hin, dass Hans Kossmann der neue Trainer wird. Der 55-Jährige, der im Januar bei Ambri entlassen wurde und zuletzt in Kanada weilte, wäre eine ideale Übergangslösung: Er kennt das Schweizer Eishockey bestens und hat kein Problem, raue Töne anzuschlagen. Legendär ist seine Kabinenpredigt im 5. Finalspiel 2013 mit Gottéron gegen Bern, als es sein Team verpasste, sich zu Hause einen Meisterpuck zu verschaffen. In 80 Sekunden fiel der bekannteste englische Kraftausdruck 30 Mal.

Dass Kossmann zum Nothelfer taugt, zeigte er in Ambri, wo er Ende Oktober 2015 Serge Pelletier ersetzte und die Tessiner beinahe noch ins Playoff führte. Nur zwei Punkte fehlten am Ende. Für den Kanada-Schweizer wäre ein Engagement bei den ZSC Lions eine Rückkehr in den Raum Zürich nach langer Zeit – von 1988 bis 1992 spielte er als kantiger Flügel mit Goalgetter-Qualitäten in Dübendorf und Bülach. (Tages-Anzeiger)