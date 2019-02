Kari Jalonen führt flinke, schlaue Bären

76 Gegentore in 44 Partien – wahrscheinlich hat im Schweizer Spitzeneishockey nie eine Mannschaft ihren Goalie besser abgeschirmt als die Ausgabe 2018/2019 des SC Bern. Überhaupt befindet sich der SCB auf Erfolgskurs, seit Kari Jalonen als Cheftrainer amtet. Über 2,1 Punkte pro Match haben die Mutzen in drei Qualifikationen gesammelt.

«Wir haben unser System umgesetzt», sagen die Berner oft nach einem Sieg. Und nach einer Niederlage heisst es häufig: «Wir haben nicht SCB-Hockey gezeigt.»

Trotz der überragenden Bilanz trauern zahlreiche Fans dem kanadisch geprägten Spiel mit viel Härte und aggressivem Forechecking nach, das den Mutzen einst den Übernamen «Big Bad Bears» («Grosse, böse Bären») eintrug.

Diverse Anhänger lamentieren deshalb, Jalonen lasse ein unattraktives System spielen. Doch welcher Matchbesucher weiss schon, welche Vorgaben der finnische Cheftrainer macht? Wer könnte das System besser erklären als der Mann, der es akribisch justiert und mit Leidenschaft predigt? Doch Jalonen winkt schmunzelnd ab und sagt nur: «Bald beginnt das Playoff.»

Also versucht diese Zeitung, das Erfolgsgeheimnis mithilfe des ausgewiesenen Experten Ueli Schwarz zu lüften. Laut Schwarz ist ein System nichts anderes als der Oberbegriff für einige Prinzipien. «Und die Prinzipientreue ist ein ganz starker Punkt des SCB – er funktioniert wie eine Maschine.» Konkret: In der dritten Saison unter dem Finnen greifen die Rädchen perfekt ineinander.

«Die Berner haben fast für jede Spielsituation eine Schablone.»Ueli Schwarz, Eishockeyexperte

Jeder in der Mannschaft kennt die Vorgaben und setzt sie auch um, weil er weiss, dass sich die Teamkollegen auf ihn verlassen. «Die Berner haben fast für jede Spielsituation eine Schablone und wissen daher, was zu tun ist», erklärt Schwarz. Indirekt gibt der ehemalige SCB-Trainer den Kritikern recht.

Das Spektakel stehe nicht im Vordergrund, «alles ist darauf ausgelegt, den Match zu gewinnen – es gibt keinen Firlefanz, wenig Improvisation». Trotzdem kreiert der SCB gemäss Statistik am drittmeisten Torgefahr.

Nicht nur Genoni

Doch worauf basiert letztlich der Erfolg? «Die Aussage, Bern habe Leonardo Genoni im Tor, greift viel zu kurz», sagt Schwarz. Diese These wird durch Zahlen gestützt: Mit Ersatzgoalie Pascal Caminada hat der SCB durschnittlich noch weniger Tore erhalten als mit Genoni. Schwarz sind diverse Punkte aufgefallen, die den SCB derzeit auszeichnen:

Wenn sich ein Akteur für etwas entscheidet, zum Beispiel ein Stürmer für ein aggressives Forechecking, zieht er das konsequent durch, und seine Teamkollegen passen sich an. «Die linke Hand weiss immer, was die rechte macht», sagt Schwarz.

Es werden keine sinnlosen Checks gemacht, aber der SCB agiert durchaus physisch. Alle Spieler gehen mit hoher Intensität ans Werk, und zwar in jedem Match.

Der SCB verfügt über vier funktionierende Linien, sogar die vierte Formation sorgt statistisch noch für eine leicht positive Bilanz. Und wenn Andrew Ebbett auf dem Eis steht, kreiert der SCB deutlich mehr Torgefahr als der Gegner. «Ebbett ist einfach ein unglaublich guter Hockeyspieler; es ist nicht allzu entscheidend, wer neben ihm spielt», berichtet Schwarz.

Vor dem gegnerischen Tor markieren die Mutzen Präsenz, sie verdecken dem Goalie die Sicht, lenken viele Pucks ab und erobern Rebounds. In dieser Disziplin glänzen vor allem Simon Moser, Tristan Scherwey und Thomas Rüfenacht.

Die Fehlerquote der Berner ist extrem klein, das betrifft insbesondere auch das Spiel ohne Scheibe. Deshalb ermöglicht der SCB den Gegnern nur wenige Konterangriffe.

Die Mutzen verteidigen sehr solidarisch, blocken viele Schüsse, was im modernen Eishockey sehr wichtig ist. Schwarz: «Sie sind bereit, den Preis zu zahlen.»

Den SCB-Spielern gelingt es in der Defensive gut, das Grundprinzip, sich zwischen Tor und Gegner zu stellen, umzusetzen.

Überragend in Unterzahl

Aufgrund der letzten vier Punkte erhält die Mannschaft Kari Jalonens nur wenige Tore. «Und hinter einer solchen Defensive steht noch ein grossartiger Goalie. Genoni kann seinen Mitspielern vertrauen und sich auf die Scheibe konzentrieren. Er hat nur einen Job, nämlich den Puck abzuwehren, und muss nicht noch dirigieren», erläutert Ueli Schwarz.

Eine weitere ausgeprägte Stärke des SCB ist das Boxplay; die Mutzen lassen mit einem Mann weniger am wenigsten Torgefahr, am wenigsten Schüsse aufs Tor und am wenigsten Abschlussversuche zu, und sie weisen zudem als einziges Team der Liga in Unterzahl eine ausgeglichene Bully-Bilanz auf.

Eine Schwäche hat der Experte aber doch ausgemacht: das Powerplay. Das Hauptproblem ist, dass von Weitschüssen zu wenig Gefahr ausgeht, der Gegner dadurch die Räume vor dem Tor eng machen kann.

Laut Schwarz fehlen dem SCB in Überzahl Maxim Noreau, der nun bei den ZSC Lions spielt, sowie der verletzte Ramon Untersander massiv. Der Leader verkörpert in dieser Disziplin nur Mittelmass.

Kurz zusammengefasst: Die Automatismen funktionieren. Der SCB agiert mit Kalkül, die Spieler treffen meistens die richtigen Entscheide. Aus den «Big Bad Bears» sind flinke, schlaue Bären geworden.

So spielt der SCB - die Fallbeispiele

Auf die Grafik klicken, um diese zu vergrössern. (Berner Zeitung)