Kanada zieht in die Halbfinals ein

Mit dem Klassiker zwischen den beiden Eishockey-Grossmächten Kanada und Russland als Höhepunkt sowie der Partie USA - Tschechien wurden an der WM in Dänemark am Donnerstagnachmittag die ersten zwei Halbfinalisten ermittelt. Das Spiel Russland - Kanada begann wie erwartet spektakulär. Den Nordamerikanern gelang in der 5. Spielminute im Powerplay der Führungstreffer durch Colton Parayko. Danach setzte Kanada die Russen unter Druck und versuchte nachzulegen, konnte jedoch aus einer weiteren Überzahlsituation (12.) keinen Profit schlagen. Der Olympiasieger lancierte immer wieder Gegenangriffe, die aber nichts einbrachten.

Auch zu Beginn des zweiten Drittels gaben die Kanadier den Ton an und kamen zu vielversprechenden Torchancen. Russland fand allerdings je länger je besser in die Begegnung und suchte den Ausgleich. Kurz nach der Hälfte der regulären Spielzeit schlug aber Ryan Nugent-Hopkins im dritten Powerplay des Team Canada zu und erzielte das 2:0 (32.). Die Kanadier mussten aber 75 Sekunden später den ersten Gegentreffer hinnehmen. Ilya Mikheyew brachte seine Mannschaft wieder heran und in der 38. Minute realisierte Alexander Barabanow das 2:2.

Offener Schlagabtausch im Schlussdrittel

Kanada machte in der Startphase des dritten Durchgangs Dampf und wurde nach 47:11 mit dem 3:2 durch Kyle Turris belohnt. Die Russen reagierten aber prompt auf den erneuten Rückstand und benötigten nur 93 Sekunden, um wieder auszugleichen. Sergei Andronow machte das 3:3. Die beiden Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Rund siebeneinhalb Minuten vor Schluss freuten die Nordamerikaner wieder: Pierre-Luc Dubois brachte sie zum dritten Mal in Führung. Der Gegner liess sich jedoch nicht unterkriegen und schaffte wieder innert Kürze den Ausgleich. Dank Artyom Anisimow blieben die Russen auf Augenhöhe.

Da es nach 60 Minuten 4:4 stand, ging die Partie in die Verlängerung. In dieser konnten die Kanadier nach 3:35 in Überzahl spielen – und nutzten dies eiskalt aus. Ryan Reilly liess Goalie Igor Shestyorkin nach einem schönen Zuspiel keine Abwehrchance.

US-Team zieht in Halbfinal ein

Mit einem 2:0-Vorsprung verabschiedete sich das US-Team in der Partie gegen Tschechien in die erste Pause. Patrick Kane brachte es nach 10:36 in Front, zuvor hatten die Tschechen ein Powerplay ungenutzt gelassen. In der 13. Minute erhöhte Cam Atkinson für die Amerikaner. Im zweiten Durchgang konnte Tschechien in der 25. Minute auf 1:2 verkürzen, wobei sich Michal Repik für den Treffer verantwortlich zeigte. Sechs Minuten später (31.) glich Martin Necas das Spiel aus. Auch in diesem Duell dürfte es im letzten Drittel nochmals richtig zur Sache gehen.

Die beiden Teams bieten den Zuschauern viel Spektakel, wobei die US-Anhänger in der 47. Minute das 3:2 bejubeln können. Torschütze ist wie schon beim 1:0 Patrick Kane. Darauf konnten die Tschechen nicht mehr reagieren und mussten sich geschlagen geben. Die USA steht damit als erste Mannschaft an der WM in Dänemark im Halbfinal. (ddu)