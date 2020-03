Jetzt kämpfen die Eishockey-Clubs wie nie zuvor

Im Hintergrund aber arbeiten die Juristen: Denn für sein Geld erhielt UPC nicht die vertraglich vereinbarten Leistungen von Swiss Ice Hockey – wenigstens die ersten drei Playoff-Runden hätten an den meisten Standorten gespielt werden können, einfach ohne Publikum. Die Sache ist delikat und könnte sich hinziehen. Denn verderben will man es sich ja auch nicht mit dem Sender, der die National League so gut in Szene setzt und jedem Club allein 2019/20 1,8 Millionen Franken einbringt. 2022 läuft der Vertrag aus, ein Mitbieter ist nicht in Sicht. Dass UPC Schweiz zum Verkauf steht, macht die Verhandlungen kaum leichter.

Die Partner und SponsorenNeue Prioritäten drohen

Der TV-Vertrag mag die grösste Geldquelle der Clubs sein. Doch nicht unbedingt die wichtigste. All die grossen und kleinen, regionalen und lokalen Firmen und Gönner, die sich nicht selten über Jahrzehnte engagieren, sind im Alltag ungleich wichtiger. Fürs Networking wie für die Jahresrechnung. Wie reagieren diese Partner auf die wirtschaftliche Realität nach Corona? Wie viele sich ihr Engagement dann weiter leisten, wird zur Schlüsselfrage. Dass der Vertrag von Swiss Ice Hockey und Hauptpartner Postfinance 2022 ausläuft, sei ebenfalls bemerkt.

Der ModusKein Absteiger, kein Tabu?

Klotens Aufstiegsantrag wurde am Freitag abgeschmettert. Aber es gibt auch in anderen Clubs Stimmen, die sich Änderungen in der National League wünschen. So könnte die Idee, mittels Abschaffung des Abstiegs endlich die Personalkosten in den Griff zu bekommen, durch Corona durchaus Auftrieb erhalten. Der Puck ruht. Doch die Clubs kämpfen wie nie zuvor.

