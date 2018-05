Jackpot für den Rechenkünstler

Es ist noch nicht lange her, da war Patrick Fischer der Trainer mit den grossen Worten und dem kleinen Palmarès. Vor genau einem Jahr und zwanzig Tagen sagte der Schweizer Nationalcoach im Interview mit der SonntagsZeitung: «Auch wir werden Weltmeister. Das ist Mathematik.»

Wer dem Zuger wohlgesonnen war, schmunzelte damals vielleicht. Manch einer im hiesigen Eishockey aber lachte aus anderen Gründen. Von Wahrscheinlichkeiten zu sprechen, ist für einen Trainer nicht unbedingt ein geschickter PR-Zug.

Ein Jahr und 20 Tage später schmunzelt oder lacht keiner mehr. Alle freuen sich, fast alle jubeln: Die Schweiz steht im Final. Ein Sieg heute Abend – und sie ist Weltmeister. Fischer (das Interview vor dem Final weiter unten) hat auf wunderbare Weise Recht bekommen.

Ob er jetzt immer noch sagen würde, der Erfolg sei eine Frage der Mathematik? Womöglich schon. Denn die Art und Weise, wie der 42-Jährige spielen lassen will, hat sich kaum geändert in den zweieinhalb Saisons, die er Nationaltrainer ist.

Geringfügig angepasst wurden bloss Details in der taktischen Ausführung. Was sich hingegen geändert hat, ist die Mentalität seiner Spieler: Sie ist nordamerikanischer geworden, kompromissloser, angriffiger. Sie ist so geworden, wie sie sich Fischer stets gewünscht hat.

Das darf sich der 42-Jährige ganz auf seine Fahne schreiben: Er hat ein Klima gefördert und geschaffen, in dem diese Entwicklung möglich war. Und nun sogar WM-Gold, das erste überhaupt.

Die idealen Spieler



Dabei profitiert Fischer davon, dass jene, die diese Mentalität verkörpern, so gut sind wie noch nie. Das Nordamerika-Kontingent des Nationalteams besteht in Dänemark mehrheitlich aus Spielern, die ausgesprochen offensiv veranlagt sind und im Zenit ihrer Karriere - oder kurz davor.

Sie erst füllen die Worte und Ideen des Trainers mit Leben, ihnen verdankt die Schweiz den zweiten WM-Final in 65 Jahren. Sie sind es, die heute Gold holen können.

Schweizer Medaillen werden auch in Zukunft Seltenheitswert haben, zu viel muss dafür zusammenpassen. Aber die Chancen, solche zu gewinnen sind markant gestiegen. Umso mehr, als die Weltmeisterschaft ab nächstem Jahr eine Woche später stattfindet, tendenziell also noch mehr NHL-Spieler aus dem Playoff ausgeschieden sind und fürs Nationalteam in Frage kommen.

Nico Hischier zum Beispiel, Nummer-1-Pick des letztjährigen Drafts und erster Center der New Jersey Devils.

Auch der junge Walliser wird irgendwann für die Schweiz an einer WM stürmen, auch das ist Mathematik. Niemand weiss.das besser als Fischer - und spätestens seit heute glaubt ihm jeder. Es darf ruhig noch mal gesagt sein: Heute Abend schon kann die Schweiz Weltmeister sein.

Patrick Fischer: «Wir könnten Bäume ausreissen»



Nach dem Coup im Halbfinal gegen Kanada (3:2) spricht der Schweizer Nationalcoach über Parallelen zu 2013 und die Taktik für den heutigen WM-Final gegen Schweden.



Patrick Fischer, 3:2 gegen Kanada: Ihre Worte zum Spiel?

Wir hatten zu Beginn Mühe, waren zu passiv. Danach setzten wir zwei, drei Checks an und spürten: Hey, diese Kanadier sind zu packen. Uns gelangen wichtige Tore, Scherweys 1:0, die Treffer durch Hofmann und Haas im Powerplay, dazu kam ein überragender Goalie. Und was die Verteidiger leisten, wie sie sich in die Schüsse werfen, das ist unglaublich. Ich bin megastolz, ein Teil dieser Mannschaft zu sein.

War für Sie klar gewesen, dass Leonardo Genoni gegen Kanada im Tor stehen würde?

Ja.

Ist Reto Berra noch immer angeschlagen?

Nein.

Im WM-Final trifft die Schweiz wie 2013 auf Schweden. Welche Erinnerungen verbinden Sie?

Das war einer der mühsameren Hockeytage. Wir verloren 1:5, nachdem wir mit viel Hoffnung in die Partie gestiegen waren. Nun hält das Leben eine zweite Chance bereit. Wir dürfen stolz darauf sein, nochmals in einem WM-Final zu stehen. Und wir werden alles daran setzen, diesen zu gewinnen. Das wäre unglaublich.

Ein Austragungsland im Norden, immer schönes Wetter, wieder im Final, wieder gegen Schweden... Die Parallelen zu 2013 sind frappant.

Aber unsere Mannschaft ist eine andere. Josi, Diaz, Moser, Niederreiter, Berra, das sind die einzigen Spieler, die auch 2013 dabei waren. Das Team hat ein anderes Gesicht, ein jüngeres. Aber wir sind wie damals eine sehr gute Mannschaft. Und wir werden alles geben. We gonna give the best shot!

Weshalb wird es dieses Mal klappen?

Weshalb? Wir müssen vor allem an uns glauben. Die Schweden sind sehr stark, aber wir haben einen guten Lauf, und wir werden bereit sein und mit Vertrauen spielen.

Und wie 2013 in Stockholm wird es gegen Schweden erneut ein Auswärtsspiel sein.

Wir sind in Dänemark, die Nähe zu Schweden ist gegeben. Aber ich bin überzeugt, dass die Schweizer Fans im Stadion den Schweden die Stange halten werden.

Mit welcher Taktik wird die Schweiz spielen?

Im Gruppenspiel gegen Schweden hatten wir einen schlechten Start, nahmen zwei unnötige Strafen, kassierten zwei Tore. Aber: Bei fünf gegen fünf Feldspieler hatten wir wenig Probleme. Ein Schlüssel wird die Disziplin sein. Und wir müssen laufen und laufen und nochmals laufen und nochmals laufen.

Wie steht es um die Energie?

Nach einem solchen Sieg hat jeder Spieler genügend Energie. Wir könnten Bäume ausreissen. Wer am Sonntag für einen WM-Final keine Energie aufbringt, der ist fehl am Platz.

Und die Goldhelme der Schweden bleiben dieses Mal in den Taschen.

Das ist eine schwedische Tradition. Es hat vor fünf Jahren geschmerzt, die Helme zu sehen. Wir werden alles dafür tun, damit sie in Kopenhagen nicht zum Einsatz kommen. Aufgezeichnet von Reto Kirchhofer (DerBund.ch/Newsnet)