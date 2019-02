Im Wellenbad der Emotionen

Gottéron ist eine Baustelle. Und das ganz offiziell. Um die BCF-Arena ist ein Gürtel aus Gerüsten, Leitungen, Betonmauern und Schutt geschnallt. Lastwagen zwängen sich im Akkord durch schmale Zufahrten. Im Barackenrestaurant Le Dépôt sitzt Raphaël Berger. Der Generaldirektor von Gottéron sagt: «Freiburg braucht diese neue Halle unbedingt. Die Konkurrenz hat vorwärtsgemacht, wir stagnieren.»

Freiburg stemmt gerade ein Grossprojekt. 95 Millionen Franken schluckt der Umbau der BCF-Arena. 30 Millionen stellen Stadt und Kanton zur Verfügung. Deren 65 tragen private Investoren – zur Gruppe gehört die HC Fribourg-Gottéron SA. 8500 Plätze, Ausbau der Gastronomie und des Hospitality-Bereichs, mehr Logen, mehr Komfort: Das neue Zuhause ist ein Versprechen. Es entsteht nicht etwa auf Brachland, sondern aus Platz- und Kostengründen rund um die bestehende Halle. Vor jedem Spiel wird die Baustelle gesichert und von den Behörden abgenommen.

Was ist Gottéron?

Die Hülle wird erneuert, der Kern pulsiert. Am Dienstag treibt Trainer Mark French die Spieler im Rink rauf und runter. Verteidiger Marc Abplanalp tritt vom Eis, läuft in einen Zwischengang, blickt auf den schwarzen Gummiboden und sagt: «Ich möchte nicht wissen, was unter diesem Boden mittlerweile alles wächst.» Vor 16 Jahren bestritt der Berner aus Grindelwald seine ersten Spiele für Gottéron. «Das Stadion ist längst nicht mehr zeitgemäss. Die neue Eishalle wird allen guttun – nicht nur in finanzieller Hinsicht.»

Die Freiburger haben wieder etwas zum Festhalten; ein Projekt, mit dem der Glaube an Grosses verbunden ist. In der Tabelle der National League flippert die Auswahl rauf und runter, von Rang 3 bis Rang 10 ist noch alles möglich. Die Momentaufnahme passt zum Wellenbad, das den Club mal emporhebt, mal runterreisst und die Laune der Zuschauer taktet. Seit 1980 hält sich Gottéron in der höchsten Liga, länger als jede andere Organisation. Den Meistertitel ausgenommen, haben die Fribourgeois fast alles erlebt. Da waren die Zauberzeiten: Merci, Slawa Bykow und Andrei Chomutow. Die düsteren Jahre ab 1995: fünfmal Aus im Viertelfinal, sechsmal das Playoff verpasst. Der Beinahe-Konkurs 2007: Schulden von über drei Millionen Franken und die Sanierung durch die Kantonalbank. Die sieben fetten Jahre bis 2014: ein Final, vier Halbfinals. Seither zeigt die Kurve wieder nach unten: 2015 und 2017 fand das Playoff ohne Freiburg statt.

Was also ist Gottéron: Titelkandidat oder Playoff-Aspirant? Verteidiger Abplanalp sagt: «In der Tabelle sind wir dort, wo wir hingehören.» Auf Rang acht.

Die Wellenbewegungen gehen einher mit den finanziellen Möglichkeiten. Nach der Sanierung 2007 erschloss der Club Einnahmequellen im Marketing- und Gastronomiebereich, investierte vermehrt ins Fanionteam. Längst haben etliche Konkurrenten die Freiburger wieder ein- oder überholt; dank moderner Infrastruktur oder von Dr. med. Mäzen verabreichter Finanzspritzen.

Der «halbe SCB»

Zuletzt musste Gottéron Einsparungen im sportlichen Bereich vornehmen. Die Investitionen ins Hallenprojekt binden mehr Personal und Gelder. «Wir bereiten uns seit langem auf den Umbau vor. Deshalb haben wir vor zwei Jahren das Budget für die erste Mannschaft verringert», sagt Berger. Zwar leistete sich Freiburg auf diese Saison hin kostspielige Transfers von Schweizern (Furrer, Schneeberger, Walser), doch in die Tiefe wurde nicht investiert.

Was abgeflossen ist, soll mit der Eröffnung der neuen Heimstätte 2020/21 zurückfliessen. Der Generaldirektor erhofft sich Mehreinnahmen in den Bereichen Sponsoring, Marketing, Ticketing, Gastronomie. «Wir wollen in allen Bereichen einen Schritt vorwärts machen. Damit das gelingt, müssen wir mehr Geld in die erste Mannschaft investieren», sagt Berger. «Aber uns sind Grenzen gesetzt. Allein wenn wir die Dimensionen der neuen Halle betrachten, so werden wir immer ein halber SCB sein.»

Solche Worte dürften den Freiburger Fans runtergehen wie saure Milch. Der emotionale Anhang wünscht sich nichts mehr als die erste Meisterschaft, träumt von vergangenem Glanz, vermischt Wunsch und Traum zum Anspruch, Gottéron müsse jedes Jahr ein Titelkandidat sein. «Wir haben kein Team, das Meister werden kann», sagt Berger. «Selbst 2013 waren wir weit weg vom Titel. Bern gewann den Final 4:2, aber der Unterschied war gross.»

Aus Wunsch wird Anspruch

Offenbar hat der Dunst dieser Finalteilnahme im Umfeld die Sinne vernebelt. «Seit 2013 haben viele Leute ein falsches Bild», sagt Abplanalp (34). «Gottéron lässt niemanden kalt. Natürlich: Auch wir Spieler wollen den Titel, auch wir haben Ambitionen, aber andere haben höhere Budgets.»

Als Gottéron in der Vorwoche nach dem Startdrittel gegen Genf 0:2 zurücklag, wurden die Spieler ausgepfiffen. Nach der Pause gab es erneut Pfiffe. Freiburg gewann 5:3, geblieben ist bei Abplanalp aber der Ärger. «Wir erleben gerade die ausgeglichenste Saison in der Geschichte. Offenbar begreifen das einige nicht», sagt er. «Früher kämpften wir bis zuletzt ums Playoff, die Zuschauer zogen mit, Gottéron war zu Hause eine Macht. Diese Heimmacht sind wir nicht mehr.»

Siege und Emotionen Am Freitag müssen sich die Freiburger auswärts beweisen. In Bern ist der Aussenseiter auf Punkte angewiesen. Der Vorsprung auf Platz zehn und Lugano beträgt einen einzigen Zähler. Das Verpassen des Playoff wäre für die Clubführung kein Fiasko. «Natürlich ist es wichtig, über dem Strich zu bleiben», sagt Berger. «Aber die Leute müssen lernen, dass ein verpasstes Playoff in dieser Liga nicht mehr automatisch bedeutet, dass die Mannschaft eine schlechte Saison gespielt hat.»

Der 40 Jahre alte Generaldirektor weiss: Die Fans werden diese Sicht kaum teilen. Berger spielte während sieben Jahren als Verteidiger bei Gottéron. Nach dem Rücktritt wechselte er 2007 ins Management des Clubs. Er kennt die Begebenheiten, die latente Unrast beim Anhang. «Im Sport generell und bei Gottéron speziell kannst du zwei Dinge verkaufen: Siege und Emotionen», sagt Berger. Seine Aufgabe sei es, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Das scheint im hitzigen Umfeld ein guter Ratgeber zu sein.

(Berner Zeitung)