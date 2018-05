Die Schweizer Eishockey-Delegation hat wieder Schweizer Boden unter den Füssen. Die Mission WM in Dänemark hatte mit Silber geendet, das Team von Patrick Fischer wurde dementsprechend bei seiner Ankunft rund um den Flughafen in Kloten von den Fans begeistert empfangen. Für die immer noch enttäuschenden Spieler war dieser warme Empfang sichtlich Überraschung und Trost zugleich.

Kevin Fiala, der in der 76. Minute den Siegtreffer auf dem Stock hatte, seinen Schuss aber vom glänzend reagierenden Goalie Anders Nilsson abgewehrt sah, war wegen seiner vergebenen Torchanche in der Overtime auch 24 Stunden später untröstlich. «Ich bin immer noch wütend, dass ich den Treffer nicht erzielt habe. Sonst hätten wir jetzt die Goldmedaille», erklärte der Stürmer der Nashville Predators säuerlich. Es sei nicht schön, im Penaltyschiessen zu verlieren. «Aber ich bin sehr dankbar, dass uns die Fans heute hier so einen Empfang bereiten.» (fas/fal)