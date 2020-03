Heinz Ehlers verlässt Langnau

Wieder einmal wird informiert. Es geht aber nicht um banale Verhaltenstipps wie Händewaschen oder stark frequentierte Plätze meiden, auch nicht um Anpassungen beim Spielplan. Was die Langnauer Mannschaft nach zwei freien Tagen vor dem Dienstagtraining zu hören kriegt, hat es in sich: Ihr Chef wird nächsten Winter ein anderer sein, Trainer Heinz Ehlers in der Saison 2020/2021 nicht mehr an der Bande stehen. Weiterlaufender Vertrag hin oder her.