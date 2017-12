Fischer bleibt bis 2020 Schweizer Nationaltrainer

Patrick Fischer als Headcoach und Christian Wohlwend sowie Tommy Albelin als seine Assistenten unterschrieben Zweijahresverträge. Der 42-jährige Fischer ist seit Dezember 2015 Schweizer Nationaltrainer. An der ersten A-WM unter dem früheren NHL-Spieler in Russland scheiterten die Schweizer in der Vorrunde. An der WM 2017 in Paris und Köln führte Fischer das Schweizer Team in die Viertelfinals (1:3-Niederlage gegen Schweden).

Patrick Fischer und Christian Wohlwend, der auch U20-Nationaltrainer bis 2020 bleibt, sind weiterhin Vollzeit-Angestellte bei Swiss Ice Hockey. Tommy Albelin wird neu neben seinem Pensum als Assistenztrainer über die Saison verteilt jeweils 20 weitere Tage in der Schweiz weilen, die er für Scouting-Einsätze an Spielen der National League aufwenden wird.

Nationalteam-Manager Raeto Raffainer betonte: «Wir sind mit der Arbeit unserer Trainer sehr zufrieden und überzeugt, dass wir uns mit Kontinuität im Coaching-Staff bestmöglich auf die zukünftigen Grossanlässe vorbereiten können. Die Nationalmannschaft hat sich unter der Führung von Fischer positiv weiterentwickelt und Akzente setzen können, was die jüngsten Resultate in den letzten Monaten gezeigt haben. Ich freue mich auf die weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit.» (fur/sda)