«Es tut einfach nur weh»

Bis 0,4 Sekunden vor Schluss sah es nach dem Coup gegen Kanada und dem Halbfinaleinzug aus – dann gelang den Nordamerikanern der 2:2-Ausgleich in extremis und später in der Overtime der 3:2-Siegtreffer. Aus Schweizer Sicht fühlte sich dieses Aus bizarr an, die Spieler wähnten sich wie im falschen Film – auch Captain Raphael Diaz: «Es kommt mir vor wie bei ‹Versteckte Kamera!›»