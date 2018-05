Leonardo Genoni, wie haben Sie den Krimi im Final erlebt? Leonardo Genoni: Wir waren nah dran – sogar sehr, sehr, sehr nah. Wir waren einen Schuss vom Weltmeistertitel entfernt. Logisch gingen wir während der Verlängerung nicht alles Risiko ein, aber eigentlich hatten wir die besseren Chancen.

Wie schaut es gerade in Ihnen aus? Die Bilder, die sich nach dem Ende auf dem Eis abgespielt haben, taten weh. Umso mehr, weil wir so nah dran waren.

Die Schweiz hat noch einmal alles reingeworfen. Vorwerfen muss sich die Mannschaft nichts, oder? Hoffentlich muss sie das auch nicht. Es sollte einfach nicht sein. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ich weiss es nicht.

Wie blicken Sie auf das gesamte Turnier? Sowohl für die Mannschaft als auch für Sie persönlich war es eine unglaubliche WM. Am Ende kam schon Euphorie auf. Aber wir müssen auch ehrlich sein, und sehen, dass wir in der Gruppenphase gegen die drei Grossen verloren und – wie meistens – via Platz vier die Viertelfinals erreicht haben. In der Folge haben wir extrem gut zusammengearbeitet, hinten viele Schüsse geblockt. Auf diesem Weg konnten wir die Gegentor-Quote nach unten korrigieren. Heute waren es nur zwei Gegentreffer. Das schmerzt noch mehr.

Nach dem Halbfinal gegen Kanada wollten Sie keine Interviews geben. Nun können Sie es sagen: Haben Sie schon einmal so gut gespielt wie in diesem Spiel? Das war am Samstag und ist längst vorbei.

Die drei K.o-Spiele betrachtet: Waren das die bislang drei besten Spiele Ihrer Karriere? Nein, das glaube ich nicht. Es resultierten zwei Siege, ein dritter hat gefehlt. (DerBund.ch/Newsnet)