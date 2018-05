Es lockt die perfekte Revanche

Wer eine Ahnung davon erhalten will, wie schweizerisches Eishockeyschaffen beim Finalgegner im Kurs steht, muss nur ins Gesicht von Mika Zibanejad schauen. Als der Center der ersten schwedischen Linie nach dem Viertelfinalsieg seines Teams von einem Reporter erfuhr, dass Finnland gegen die Schweiz verloren hatte, klappte sein Kinn nach unten und verschlug es ihm die Sprache.

Zugegeben, Zibanejads Mutter stammt aus Finnland. Vielleicht war die Reaktion des 25-Jährigen auch diesem Umstand geschuldet. Viel wahrscheinlicher aber , dass er den Match vier Tage zuvor im Kopf hatte: jenes 5:3, bei dem sein Team die Schweizer zwei Drittel lang nach Belieben dominiert hatte. Als das Resultat noch das Beste gewesen war für das Team von Patrick Fischer.

Statistenrolle gegen Schweden

Was Zibanejad wohl gestern Abend dachte? Als die Schweizer die zweite, noch viel grössere Überraschung ­geschafft hatten und seinem Team nicht den erwarteten Finalgegner bescherten, sondern einen alten Bekannten? Bestimmt hat er sich gewundert. Und sich mit ziemlicher Sicherheit auch gefreut.

Denn die Schweizer haben ja nicht nur vor einer Woche bloss eine Statistenrolle gespielt gegen das Tre-Kronor-Team. Sondern sie tun das seit Jahren. Von den letzten zehn Begegnungen an Weltmeisterschaften haben sie acht ­verloren. Darunter den bittersüssen ­Final gestern vor fünf Jahren: Dieses 1:5 von Stockholm, bei dem die Schweizer ihre erste Turnierniederlage kassierten und ihr erstes Gold der Geschichte verpassten. Das Silber von damals strahlt bis heute, doch eine Rechnung mit den Schweden: Die hat nicht nur Patrick ­Fischer, der Assistenzcoach von damals, noch offen.

Schweden: nur elf Gegentore in neun Spielen

Man kann sogar sagen: Die Gelegenheit zur Revanche ist perfekt. 2013 gewannen die Schweizer das Gruppenspiel gegen die Schweden und verloren erst im Final ihre erste Partie. Im Mai 2018 ist es genau umgekehrt, blieben die Schweden ungeschlagen bis zum Kampf um Gold. An der Rollenverteilung heute Abend ändern solche Spielereien nichts. Die Schweden untermauerten ihre ­Favoritenrolle gestern mit einem 6:0 über die USA. Das Team von Trainer Rikard Grönborg überstand den ersten Ansturm, ging in der 15. Minute in ­Führung und brach im Mitteldrittel mit drei Toren innert 187 Sekunden allen gegnerischen Widerstand.

So kommt es für die USA zwar zum Duell mit dem ewigen Rivalen Kanada. Doch anders als geplant nicht im Final, sondern im Kampf um Bronze. Pech für die TV-Sender in Übersee: So lässt sich auch die eigentlich erträumte Affiche schlecht vermarkten. Träumen vom Coup tun nun die Schweizer. Sie treffen heute auf die ­beste Defensive der WM (11 Gegentore in 9 Spielen), das beste Team, den Titelverteidiger. Aber vor allem können sie Mika Zibanejad eines Besseren belehren. (DerBund.ch/Newsnet)