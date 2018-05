«Es gilt, das Selbstvertrauen herauszukitzeln»

Patrick Fischer ist ein gefragter Mann. Als es am Abend vor dem wichtigsten Spiel seiner Trainerkarriere hiess, seine Präsenz bei der Medienkonferenz sei nicht geplant, brach unter den Reportern Entrüstung aus. Und so erschien er am Ende doch – und sprach lange über den ­bemerkenswerten Wandel seines Teams.

Sie bestreiten den WM-Halbfinal gegen Kanada. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in dieses Spiel?

Die Vorfreude ist riesig. Natürlich ist ­Kanada ein extrem schwieriger Gegner – doch auf dieser Stufe sind sowieso alle Teams eng beieinander. Wie die Finnen haben auch die Kanadier eine ­extrem starke Offensive. Aber auch bei ihnen haben es die Verteidiger nicht gern, wenn man Druck macht und Fehler provoziert.

Was spricht für einen Sieg?

Wir haben viel Vertrauen. Klar brauchen wir einen sehr guten Match, einen sehr guten Goalie, muss jeder über sich ­hinauswachsen. Natürlich müssen wir Respekt haben. Aber wir dürfen uns auch nicht verstecken. Wir wissen: Wir können die Kanadier schlagen, das haben wir letztes Jahr an der WM bewiesen.

An den Olympischen Spielen gab es zuletzt aber ein 1:5 …

Ja, das war eine bittere Niederlage, bei der sie uns fast abgeschlachtet haben. Aber das heute ist ein völlig anderes Team, wir sind energetisch viel besser drauf.

Was wissen Sie von den Kanadiern?

Sie sind stark. In K.-o.-Spiele gehen sie immer mit gebleckten Zähnen. Da sind sie superaggressiv, wollen immer gewinnen, das ist klar. Das ist ihre Mentalität, und dafür müssen wir bereit sein. Wir müssen das respektieren, aber nicht zu sehr.

Denken Sie, Ihre Mannschaft ist die erste aus der Schweiz, die ­international einen Exploit schafft, indem sie offensiv auftritt?

Ich weiss es nicht. Ich fand, wir spielten schon letztes Jahr gegen Finnland und Kanada gut, auch gegen Tschechien. Der Unterschied diesmal ist, dass wir die NHL-Spieler haben, die im Powerplay den Unterschied ausmachen. Aber unsere Ideen, Vorstellungen, der Zusammenhalt, all das war schon 2017 so.

Auf welche Weise beeinflussen Sie als Trainer Ihre Mannschaft?

Ich bin ein positiver, optimistischer Mensch. Ich hoffe, die Spieler zu inspirieren: dass sie ihr Spiel spielen, Selbstvertrauen zeigen, keine Angst vor dem Gegner haben. Und so tritt die Mannschaft jetzt auch auf. Dadurch ­entsteht ein guter Teamgeist, und ohne den hast du keine Chance.

Inwiefern hat sich die Mentalität im Nationalteam verändert, seit Sie 2015 anfingen?

Ich habe immer gesagt, dass die Silbermedaille von Stockholm 2013 mir ­persönlich viel geholfen hat. Sie hat mir gezeigt: Wenn man das Selbstvertrauen einmal hat, kann man plötzlich spielen, wie die anderen spielen. Irgendwo ist es ja in uns drin. Es gilt einfach, das herauszukitzeln und auch zu fordern. Manchmal zu provozieren.

Es ist alles bloss eine Frage des Selbstvertrauens?

Wenn du überzeugt bist zu gewinnen, heisst das nicht, dass du gewinnst. Aber wenn du diese Überzeugung nicht hast, verlierst du sicher. Und das ist das, was wir ändern müssen. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Aber unserem Coaching-Staff kommt auch zugute, dass all die Jungen hier diese Mentalität schon in Übersee kennen gelernt haben.

Wie äussert sich das?

Das Selbstvertrauen wird einem von ­Anfang an eingetrichtert. Das haben die Jungen in sich drin, das muss man gar nicht mehr gross vermitteln. Ein Kevin Fiala kommt nicht hierher, um einfach einen Match zu spielen. Der will etwas reissen. Und das macht es auch für uns einfacher. Im Vollkontaktsport muss man diese Einstellung haben, dass du den Gegner zwar respektierst – aber du darfst auf keinen Fall zögerlich agieren, damit nur ja nichts Schlimmes passiert.

Damit beschreiben Sie kein typisch schweizerisches Verhalten ...

Nein. Und diese Mentalität in eine ganze Mannschaft zu bringen, war schon ­tricky. Der Schweizer ist eher der Zurückhaltende, der Ruhige, der Bescheidene. Und im Sport hilft das einfach nicht. Erfolge wie Stockholm kann man immer wieder zurückholen und davon zehren.

Sehen Sie in Dänemark Ähnlichkeiten mit dem Silberteam von 2013?

Es gibt Ähnlichkeiten und Unterschiede. Der Spirit ist ähnlich, aber vielleicht ein bisschen verrückter, jünger, frecher. Aber zugleich ist dieses Team sehr selbstbewusst, voller harter Arbeiter. Wir haben auch starke Leader – wie ­damals Mathias Seger haben wir jetzt mit Rafael Diaz einen grossen Captain. Es gibt also Parallelen – aber jede Mannschaft macht immer ihre ganz eigene Reise.

