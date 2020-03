Erst abgeschoben, jetzt jagt er den Schweizer Rekord

Er hat es wieder getan. Mit einem kurzen Antritt bringt Kevin Fiala seinen Gegner aus dem Gleichgewicht, legt den Puck zurück – und jubelt zwei Sekunden später über den Game-Winner. Es ist Donnerstag in San Jose und das sechste Spiel in Folge, in dem der 23-jährige Ostschweizer skort. Gerade hat ihn die NHL zum Spieler der Woche gekürt. Doch es ist noch viel mehr: Es ist der Match, in dem die Minnesota Wild auf einen Playoff-Rang klettert. Und womöglich eine Wachablösung im Schweizer Eishockey.