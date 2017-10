Eine Kopie

Irgendwie taten einem die Fans von Ambri-Piotta fast ein bisschen leid. Schon am letzten Dienstag hatten sie sich grosse Hoffnungen gemacht, den SC Bern zu schlagen. Schon da waren sie für einen leidenschaftlichen Auftritt nicht belohnt worden. Und so holten sie im letzten Drittel gar einen 2-Tore-Rückstand auf, um am Ende erneut mit leeren Händen dazustehen. Bodenmann, schon wieder er, nachdem er bereits am Freitag gegen Servette der einzig erfolgreiche Penaltyschütze gewesen war, sicherte den Bernern den Sieg.

Der Cup ist ja ein Wettbewerb zweiter Klasse, um es unverblümt zu sagen. Siege sind da ein nettes Zugemüse, eine Niederlage keine richtig dumme Sache. Aber der Spielverlauf am gestrigen Nachmittag erinnerte etwas gar stark an den letzten Auftritt des SCB in der Meisterschaft gegen die Genfer. Und zwar nicht nur ungetrübt. Schon wieder waren sie lange die bessere Mannschaft gewesen, schon wieder liess irgendwann die Konzentration nach, schon wieder kassierten sie zwei späte Treffer zum Ausgleich, und schon wieder stand ihnen im Penaltyschiessen das Glück zur Seite. Jedes Mal geht das nicht auf.

Aufholjagd hatte etwas Gerechtes

Immerhin gab es einen erfreulichen Unterschied. Diesmal schossen die Berner bei doppelter Überzahl ein Tor. Ebbett brauchte nach einer hübschen Kombination über Noreau und Arcobello nur den Stock hinzuhalten. Viel zu reden gab der zweite Berner Treffer. Dem schönen Solo von Andersson ging ein Handpass von Meyer voraus. Das Publikum war erbost und blieb es bis zum Ende des Spiels. Den Entscheid der Schiedsrichter darf man durchaus infrage stellen, und von diesem Standpunkt aus ist es in Ordnung, dass die Tessiner noch einmal zurück ins Spiel fanden und dem Treffer keine entscheidende Bedeutung zukam. Für die verpassten Chancen der Leventiner, die Partie schon vor dem Penaltyschiessen zu gewinnen, konnten die Unparteiischen dann allerdings nichts.

Im letzten Jahr, als er mit der zweiten Garde zum Erstrundenspiel nach Biasca gegen die Ticino Rockets fuhr, hatte sich der SCB ja sozusagen selbst aus dem Cup geworfen. Diesmal, in der zweiten Runde, war es anders. Mit Ausnahme von Hüter Genoni spielte die Bestformation. Das ist konsequent, der Club zählt auch den Cup zu den Saisonzielen. (Der Bund)